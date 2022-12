O POVO se destaca em premiações de jornalismo do TRE-CE e da ACM

O Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) se destacou nas premiações de jornalismo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e da Associação Cearense de Magistrados (ACM), com cinco trabalhos vencedores em três categorias. Os resultados foram anunciados em cerimônias realizadas na noite desta quinta-feira, 8, em Fortaleza.

A reportagem “Urnas eletrônicas: entre a verdade e a mentira”, produção especial do O POVO+ assinada pelo jornalista Felipe Pereira, ficou em primeiro lugar na categoria impresso e Webjornalismo, no prêmio do TRE-CE.

Publicada no dia 4 de setembro, durante a campanha eleitoral, a reportagem fala sobre o papel da urna eletrônica no processo de votação brasileiro, considerado um dos mais seguros e confiáveis do mundo. Com recursos visuais didáticos e elementos interativos, o texto faz o leitor mergulhar sobre os detalhes mais importantes do sistema eletrônico de votação, com foco no combate à desinformação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa preocupação, além de trazer informações sobre as urnas eletrônicas, foi tratar sobre fake news, desinformação e mostrar como superar isso através da educação midiática. Então, acredito que esse foi o grande diferencial do nosso material, trazer uma perspectiva de educação também”, contou o autor do trabalho premiado.

Na mesma categoria da premiação do TRE-CE, a reportagem “75% dos cearenses acreditam no sistema de voto brasileiro”, do jornalista Carlos Holanda, levou o segundo lugar. O texto foi construído a partir do resultado de um levantamento do Ipespe, instituto de pesquisa contratado pelo O POVO na corrida eleitoral, que mostrou o nível de confiança dos cearenses nas urnas eletrônicas.

Feliz com a premiação, Carlos Holanda destacou que o maior propósito da reportagem foi combater a onda de fake news contra o sistema de votação em meio à campanha mais polarizada dos últimos tempos.

“Essa campanha de desinformação fez estragos à qualidade da nossa democracia, que, apesar de tudo, resiste e o TRE, o TSE, são instituições que têm, apesar das adversidades, dado conta da sua missão institucional, que, em última análise, é uma missão em prol da democracia”, ponderou o jornalista.

Ainda na premiação da corte eleitoral, a Rádio O POVO CBN conseguiu o segundo lugar na categoria radiojornalismo, com a série de reportagens “O Caminho do Voto”, da jornalista Nathally Kimberly. Em dois episódios, a produção especial relembrou a transição entre o voto impresso e eletrônico e retratou o processo de votação antes, durante e depois da ida do eleitor às urnas. O primeiro lugar foi conquistado pela jornalista Jocasta Pimentel, da Rádio FM Assembleia, com a matéria "Voto em papel: Uma página virada".

“Eu sinto que foi um trabalho que serviu para o cearense aprender, entender, mergulhar em todo esse processo e compreender a lisura e a transparência do sistema de votação”, disse Nathally, acrescentando que o trabalho teve como ponto de partida uma dúvida enviada à produção da rádio por um ouvinte, que indagava “o que acontecia com as urnas quando elas não estão sendo usadas”.

O GCOP também teve dois trabalhos premiados na solenidade promovida pela ACM, realizada no mesmo horário do evento do TRE-CE. O repórter fotográfico Fábio Lima conquistou o primeiro lugar na categoria fotojornalismo com as imagens que mostram o sepultamento dos policiais rodoviários federais mortos em Fortaleza durante uma abordagem a um homem em situação de rua, na BR-116, em maio deste ano.

Na categoria On-line/impresso, a reportagem "Por dia, Justiça expediu 18 mandados de prisão de pais que não pagaram pensão no Ceará”, produzida pela jornalista Jéssika Sisnando, ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi conquistado por Nícolas Paulino, do jornal Diário do Nordeste, com a matéria "Pandemia reduz adoção de crianças na Capital".

O trabalho, publicado na plataforma O POVO+, traz um panorama sobre as prisões motivadas por falta de pagamento de pensões alimentícias no Ceará, destacando o abandono afetivo a que se sujeitam as crianças desassistidas materialmente

“Eu quis fazer um material que chegasse à sociedade de forma explicativa, que pudesse fazer com que as pessoas se aproximassem mais do conhecimento da lei e entendessem seus direitos relacionados à pensão alimentícia”, resumiu a jornalista.

A mesma reportagem já havia sido premiada com o primeiro lugar no IV Prêmio Adepec de Jornalismo, realizado no dia 18 de novembro. No mesmo concurso, os jornalistas Lucas Barbosa e Bemfica de Oliva, também do O POVO, conquistaram o segundo lugar com uma produção sobre identidade de gênero de pessoas trans no Ceará, a partir de um mutirão para a emissão de certidões de nascimento realizado na Capital e no Interior do Estado.

Veja o resultado das premiações

TRE-CE

Fotojornalismo



1º lugar

Fabiane de Paula (Diário do Nordeste)

A matemática da votação

2º lugar

Fabiane de Paula (Diário do Nordeste)

O preço das campanhas

3º lugar

Natinho Rodrigues (Diário do Nordeste)

O potencial dos partidos nas eleições

Radiojornalismo

1º lugar

Jocasta Pimentel (Rádio FM Assembleia)

Voto em papel: Uma página virada

2º lugar

Nathally Kimberly (Rádio O POVO CBN)

O Caminho do Povo

3º lugar

Lorrane Mendonça (Rádio Jangadeiro BandNews)

Urnas eletrônicas: Voto e confiança unidos pela democracia



Telejornalismo

1º lugar

Lúcio Gleison Uchoa Lima (TV Fortaleza)

Reportagem especial: Eleições 2022

2º lugar

Aline Oliveira (TV Verdes Mares)

Eleições 2022

3º lugar

Sueli Frota (TV Assembleia)

O voto no Brasil: Construção e fortalecimento da democracia



Impresso/Web

1º lugar

Filipe Pereira da Silva (O POVO)

Urnas Eletrônicas: entre a verdade e a mentira

2º lugar

Carlos Eduardo Passos Holanda (O POVO)

Ipespe: 75% dos cearenses acreditam em sistema de voto brasileiro

3º lugar

Luana Magalhães de Barros (Diário do Nordeste)

Baú da política: especial urnas eletrônica



ACM

Fotojornalismo

1º lugar

Fábio Lima - O Povo

2º lugar

Fabiane de Paula - Diário do Nordeste

Telejornalismo

1º lugar

Alessandro Torres - TV Globo -

"Por amor ao padrasto, menino de 8 anos pede troca de nome em carta à juíza"

2º lugar

Aloisio Coutinho - TV Jangadeiro -

"Iniciativas deixam o acesso aos serviços mais simples e fácil no Ceará"

3° lugar

Aline Oliveira - TV Verdes Mares -

Cearense sem sobrenome luta em busca de direitos básicos à vida"

Radiojornalismo

1º lugar

Silvio Augusto - FM Assembleia -

"A vida depois dos 18: Um lar para quem não foi adotado"

2º lugar

Emanoela Campelo - Verdinha -

"Exposed Fortal"

3° lugar

Jocasta Pimentel - FM Assembleia -

"Vocação de Fazer sorrir", matéria sobre projetos de assistência odontológica a mulheres que sofreram violência doméstica

On-line/impresso

1º lugar

Nícolas Paulino - Diário do Nordeste -

"Pandemia reduz adoção de crianças na Capital"

2º lugar

Jéssika Sisnando - O Povo -

"Por dia, Justiça expediu 18 mandados de prisão de pais que não pagaram pensão no Ceará"

3º lugar

Yasmim Rodrigues - O Estado -

"Em 9 meses, Ceará registra 48 casos de maus-tratos"

Sobre o assunto O POVO se destaca em duas categorias no Prêmio Adepec de Jornalismo

O POVO é finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2022

Tags