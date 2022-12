Unicef pede US$ 2,6 bilhões para crianças do Oriente Médio e do Norte da África

A Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou um apelo, nesta terça-feira (13), para arrecadar US$ 2,6 bilhões, de modo a responder às crescentes necessidades das crianças no Oriente Médio e no Norte da África - informa um comunicado da organização.

Esses fundos se destinarão a dar um apoio financeiro vital a 52,7 milhões de crianças necessitadas nessas duas regiões até 2023.

"Com cerca de metade dos países da região em crise, ou sofrendo os efeitos de conflitos e guerras, as crianças continuam sendo as mais afetadas e precisam de assistência", afirma a diretora regional do Unicef para o Oriente Médio e o Norte da África, Adele Khodr, no comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A região sofre com alguns dos conflitos mais longos do mundo, como a guerra de 12 anos na Síria, o que significa que mais de 6,5 milhões de crianças precisam de assistência.

No Iêmen, país que sofre a pior crise humanitária do planeta, quase todas as crianças precisam de assistência, acrescenta o Fundo.

kt/hj/bfi/an/zm/tt/mr

Tags