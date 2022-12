Estudantes começam 2ª fase do vestibular da Uece neste domingo, 11

Quase oito mil candidatos disputam 2.358 vagas em Fortaleza e no Interior

Cerca de oito mil candidatos aprovados na primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), iniciaram neste domingo, 11, a segunda etapa do certame. As provas serão realizadas hoje e nesta segunda-feira, 12.

São ofertadas 2.358 vagas, sendo 1.204 para cursos realizados em Fortaleza e outras 1.154 para o interior do Estado.

No campus do Itaperi, um dos locais de prova, os portões abriram por volta das 7h50min. Enquanto os alunos se dirigiam apressados para entrar no local, professores de várias escolas de Fortaleza desejavam boa sorte e acalmavam aqueles que estavam mais nervosos.

Graciane Almeida, de 18 anos, faz o vestibular da Uece pela primeira vez. Tentando uma vaga para o curso de Pedagogia, ela se diz confiante. “Minha escola realizou várias aulas preparatórias, o que nos deixou com mais segurança”, afirmou.

Steffany Martins Araújo, de 17 anos, também presta o exame pela primeira vez. Estudante de escola pública, a adolescente tenta vaga para o curso de matemática. Para ela, as aulas preparatórias foram um diferencial. "A gente se dedicou muito. Eu espero que a gente faça uma boa prova", disse.



A última estudante a entrar no local de prova quase perdeu a hora. Chorando e correndo, ela conseguiu atravessar no momento que os portões estavam sendo fechados. Ao conseguir entrar no campus, ela gritou: “Deu certo!”

De acordo com alguns professores ouvidos pelo O POVO, os alunos estão mais calmos para a segunda fase da Uece. Segundo eles, antes os alunos estavam mais preocupados porque também precisavam se preparar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada nos dias 13 e 20 de novembro.



Na segunda fase do vestibular, os candidatos irão realizar quatro provas, sendo três específicas, que variam conforme o curso e a outra de redação.



Além de Fortaleza, há vagas para os campus da Universidade Estadual do Ceará nas cidades de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateus e Tauá.

Com informações da repórter Gabriela Monteiro/Especial para O POVO

