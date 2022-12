Matrículas de novatos da rede pública de Fortaleza começam nesta segunda

Estudantes novatos com deficiência tiveram período de matrícula antecipado, mas ainda podem procurar escolas de 5 a 16 de dezembro

De forma virtual ou presencialmente, a partir desta segunda-feira, 5, é possível fazer a matrícula de estudantes na rede pública de ensino de Fortaleza. Até o dia 16, os responsáveis por crianças e adolescentes devem reunir a documentação para realizar o cadastro. Alunos veteranos já tiveram as matrículas confirmadas.

Pelo Sistema de Pré-matrícula Virtual, é possível escolher três escolas mais próximas do local de residência do aluno para concorrer às vagas no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Um número de protocolo é gerado.

Após esse processo, os responsáveis pelo estudante serão contatados pela gestão de uma das escolas escolhidas para agendar atendimento presencial. Neste momento, é necessário apresentar os documentos pedidos pela rede de ensino para efetivar a matrícula.

As matrículas presenciais seguem disponíveis para aqueles que têm dificuldade de acessar a internet. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, nesse caso basta ir até a escola mais próxima da residência do estudante e apresentar a documentação necessária.

Caso o aluno não tenha todos os documentos solicitados, a matrícula ainda assim deve ser efetivada. Os conselheiros tutelares de cada Distrito de Educação são acionados para auxiliar na regulamentação do cadastro, sendo possível entregar os documentos restantes mesmo após o período de matrícula.

Já para a matrícula de crianças de 1 a 3 anos, nascidas entre 1 de abril de 2018 e 31 de março de 2021, a orientação é que os responsáveis busquem o centro de educação infantil ou creche mais próxima. No local, a inscrição é feita no Registro Único da Educação Infantil.

Os cadastros de crianças e adolescentes com deficiência já foram realizados de forma antecipada, de 11 a 17 de novembro. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, isso é feito para “identificar as necessidades educacionais específicas dos alunos”. No entanto, quem não realizou o processo ainda pode procurar uma unidade escolar.

Estudantes com laudo que comprovem deficiência devem apresentar o documento na confirmação da matrícula. Aqueles que ainda não possuem o laudo são encaminhados para um encontro com o professor do Atendimento Educacional Especializado.

Documentação solicitada para matrícula de alunos novatos no ensino fundamental ou Educação de Jovens e Adultos (EJA):

Cópia da certidão de nascimento e CPF



Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)



Três fotos 3x4



Cartão de identificação social do responsável legal (NIS)



Comprovante de residência



Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência



Cartão de vacinação atualizado



CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

Documentação solicitada para matrícula em creches:



Carteira de Trabalho ou Declaração que comprove o trabalho do responsável;



Número de jovens e adultos na família;



Número de crianças na família;



Cópia do comprovante da renda mensal da família, para que seja calculado pelo sistema a renda per capta da família;



Cópia da Certidão de Nascimento;



Cópia do CPF da criança;



Comprovação caso a criança seja filha de adolescente;



Cópia do comprovante de endereço;



Declaração do tipo de residência: casa própria ou alugada;



Cópia do cartão de vacina com o Selo Passaporte da Saúde atualizado;



Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis;



Declaração do grau de parentesco do responsável;



Cópia do laudo ou avaliação pedagógica realizada pelo professor do Atendimento Educacional Especializado, conforme disposto na Nota Técnica nº 04/2014-SECADI/MEC, para os alunos com deficiência;



Declaração da supervisora do Programa Cresça com seu Filho (caso a criança seja atendida);



Cópia do cartão Bolsa-família (Auxílio Brasil)



Cópia do cartão de outros programas sociais: Ex: BPC



Duas (2) fotos 3x4



