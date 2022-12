Homem é preso por conduzir veículo adulterado em Fortaleza

A abordagem aconteceu no km 11 da BR-116, em Fortaleza, quando os agentes identificaram que a moto vermelha conduzida pelo homem estava com uma placa pertencente a um carro Fiat Uno

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou um homem que pilotava uma motocicleta com placa alterada, nesta sexta-feira, 2, na BR-116 em Fortaleza. A abordagem foi feita quando os agentes da PRF avistaram uma moto Honda CG na cor vermelha com uma placa que pertencia a um carro no modelo Fiat Uno de cor branca. Ao perceberem que a placa estava errada, pararam o suspeito e confirmaram que a placa não pertencia à motocicleta.

O piloto da motocicleta, que não possui habilitação, disse que havia adquirido a motocicleta no Interior há aproximadamente dois anos e trafegava na Capital há três meses. A PRF conseguiu identificar a placa verdadeira com recursos presentes na própria motocicleta. O veículo tinha registro de origem em Itapipoca, a 139,9 quilômetros da Capital.

O homem, de 25 anos, foi preso e levado à Delegacia do 6º Distrito Policial, junto ao veículo adulterado, para que as medidas necessárias para os crimes de receptação e adulteração de sinal veicular sejam tomadas.



