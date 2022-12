Polícia Federal prende homem com encomenda de maconha em Cruz

A ação foi realizada em parceria com os Correios, com a participação do cão detector de drogas

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem de 35 anos, na tarde desta quinta-feira, 1º, com um pacote com uma caixa de som contendo 500 gramas de maconha. Ele foi preso em flagrante no momento em que recebia a encomenda no distrito de Caiçara, em Cruz, a 241,3 quilômetros da Fortaleza.

A ação foi realizada em parceria com os Correios, com a participação do cão detector de drogas Inu.

O cachorro, que atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, apontou a presença da substância no pacote despachado em São Paulo. Exames preliminares feitos pelos agentes da PF detectaram que a droga estava presente na caixa de som. O homem confessou o crime.

Um inquérito policial foi aberto para apurar a possível motivação do crime. Os culpados podem pegar 15 anos de reclusão por tráfico de drogas.

De acordo com a PF, neste fim de ano, as ações de fiscalização em parceria com os Correios terão ritmo intenso, incluindo em áreas com fluxo turístico, como Jericoacoara.

