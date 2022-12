Grupo suspeito de furtar pneus de carro do Detran é capturado em Fortaleza

Um grupo suspeito de furtar rodas de carros, em Fortaleza, foi capturado em operação policial conjunta nessa quinta-feira, 1º. A Polícia localizou outros envolvidos, suspeitos de comercializar peças automotivas. O quinteto teria roubado os pneus de um veículo do Detran, na última quarta-feira, 30, no bairro Maraponga.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Ceará em parceria com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (BPRE) da Polícia Militar do Ceará realizaram a “Operação Estepes”, que resultou na prisão do grupo.

A captura foi efetuada pelo Grupo Tático Rodoviário do BPRE e por inspetores da DRFVC, que identificaram o grupo a partir de informações sobre um Voyage, carro usado pelos criminosos. Um dos integrantes foi preso no bairro Padre Andrade.

Ao todo, cinco homens foram presos: Lucélio Marcos Lima dos Santos, de 35 anos, conhecido como “Guga”, que responde por estupro; Francisco Ícaro Alves da Silva, de 25 anos; Emanuel Thiago Silva Ximenes Queiroz, 34 anos; Antônio Claudio Rodrigues de Oliveira, 39 anos; e Francisco de Paula Oliveira, de 55 anos.

Os criminosos foram encaminhados à sede da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Ícaro e Lucélio foram autuados por furto e associação criminosa e Cláudio e Thiago foram autuados por receptação qualificada e associação criminosa. Eles se encontram à disposição da justiça.



