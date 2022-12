Dupla vira ré acusada de homicídio presenciado por crianças no Mondubim

A 4ª Vara do Júri aceitou, na última quinta-feira, 24, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra dois homens acusados de assassinar Lairton Fernandes Pascoal, de 21 anos, crime ocorrido no último dia 9 de outubro no bairro Novo Mondubim. O caso ganhou repercussão por ter sido registrado por uma câmera de vigilância, que mostrou que a vítima foi morta enquanto estava acompanhado de duas crianças.

Os acusados pelo crime são Erick Mateus Barros Braga, de 31 anos, e Vitor Manuel Pereira da Silva, de 23 anos. Conforme a investigação da Polícia Civil, o crime ocorreu porque Lairton estava cobrando Erick Mateus por serviços que prestava a ele como "laranja" na compra e venda de “carros de estouro” — como são conhecidos veículos que não estão legalizados, seja porque estão com pendências de dívidas ou porque são roubados.

Ainda conforme a Polícia Civil, Erick Mateus dirigia o veículo que deu apoio a Vitor Manuel. Conforme uma testemunha ouvida pela Polícia, após uma das cobranças, Lairton disse que “iria falar com os amigos dele, integrantes de uma facção que domina a área, para cobrar o dinheiro”. Conforme um relatório da Polícia Civil, a mesma testemunha “ressaltou que nos últimos dias de vida LAIRTON sabia que seria morto por ERICK”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 12 de outubro, policiais civis foram até uma residência do bairro Paupina para prender Erick Mateus, mas ele conseguiu fugir e segue sendo procurado. Já Vitor Manuel foi preso em 27 de outubro, no bairro Colônia Antônio Justa, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Conforme a Polícia Militar, ele e um outro homem foram flagrados portando um revólver calibre 38, uma granada e 22 gramas de crack.

Relembre o crime

Laírton foi morto a tiros no cruzamento da avenida Contorno Leste com a Rua 103. Conforme a denúncia do MPCE, ele estava acompanhado de duas crianças, voltando de uma sorveteria, quando foi alvejado por sete disparos.

O assassino vinha a pé no sentido contrário à vítima e sacou uma arma de fogo da cintura, passando a atirar na região da cabeça do jovem. O vídeo flagra as duas crianças saindo correndo no momento da ação. Lairton morreu no local do crime.



Sobre o assunto Mulher denuncia ter sofrido abuso sexual enquanto fazia tatuagem em Fortaleza

Cabo da PM e suposto comparsa viram réus acusados de extorsão

Homem é morto e três pessoas são baleadas na Granja Lisboa

Tags