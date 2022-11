Região opositora da Bolívia suspende protestos após 36 dias

A região de Santa Cruz, reduto da oposição de direita e locomotiva econômica da Bolívia, suspendeu neste sábado (26), após 36 dias, os protestos para exigir um censo populacional, marcado pelo governo de esquerda para abril de 2024.

O governo aceitou aprovar uma lei no Congresso para garantir a realização do censo nesta data, a distribuição de recursos econômicos e a redistribuição de assentos antes das eleições presidenciais de 2025.

A Câmara dos Deputados aprovou a lei neste sábado e a enviou ao Senado para ratificação, o que levou Santa Cruz a suspender os protestos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rómulo Calvo, líder do Comitê Cívico departamental, poderoso conglomerado civil-empresarial, destacou que "a partir deste momento fazemos um quarto intervalo, levantamos a greve e os bloqueios, sem suspender nossa luta".

"Hoje é um dia histórico [porque] a democracia venceu", acrescentou em comunicado à imprensa.

Santa Cruz iniciou os protestos em 22 de outubro com bloqueios de ruas, avenidas e estradas interdepartamentais para exigir do presidente Luis Arce um censo populacional para 2023. A distribuição de recursos públicos e a atribuição de assentos no Parlamento dependem do número de habitantes das regiões.

Durante mais de um mês de protestos, o transporte público foi paralisado e os mercados varejistas funcionaram esporadicamente um ou dois dias por semana.

Houve também confrontos de rua entre opositores e simpatizantes do governo que deixaram, segundo o governo, quatro mortos e mais de 170 feridos.

O Poder Executivo rejeitou o pedido de Santa Cruz, argumentando que era tecnicamente impossível organizar o censo para o ano que vem, e marcou para abril de 2024.

jac/yow/ap/ic

Tags