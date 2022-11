Câncer de próstata: Centro de Atenção à Saúde do Homem realiza exames de prevenção e tratamento

Pacientes de Fortaleza e do Interior podem ser atendidos gratuitamente por meio do Cash

O mês de novembro é simbólico para a campanha de combate ao câncer de próstata. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), entre os anos de 2016 a 2020, 3.455 óbitos pela doença foram registrados apenas no Ceará. Como forma de prevenir e tratar essa neoplasia, pacientes da Capital e do Interior podem recorrer, de forma gratuita, ao Centro de Atenção à Saúde do Homem (CASH).

O Cash é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza. Em ação desde a década de 1990, atualmente o Cash funciona integrado ao Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). A unidade fornece diversos serviços relacionados à urologia, como consultas, exames, cirurgias de alta complexidade e, inclusive, acompanhamento com medicamentos.

A unidade tem como ponto forte o diagnóstico e tratamento para diversas doenças relacionadas à próstata. "Além do trato do câncer, a gente também avalia o crescimento benigno da próstata e a obstrução urinária causada por esse crescimento. Também avaliamos pacientes urinando de forma mais fraca, que acabam acordando muito à noite para urinar ou que gotejam urina, que fazem muita força pra fazer xixi", detalha o urologista Raphael Bezerra, que atua no Cash.

Prevenção e tratamento do câncer de próstata

O câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. A doença afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. Apesar da grande incidência, por receio de realizar os exames ou por desconhecimento, muitos homens não buscam realizar o preventivo, fundamental para a recuperação eficaz da doença.

"O diagnóstico do câncer de próstata é realizado através da biópsia da próstata. Aquele rastreio com outros exames, como o de toque retal; PSA, que é o de sangue; e ressonância; todos são exames para saber se aquele paciente tem alguma indicação para biópsia e são feitos durante as consultas", explica Raphael Bezerra.

De acordo com o especialista, devem procurar por atendimento preventivo ao câncer de próstata todos que possuem mais de 50 anos. Também é aconselhado a procura a partir dos 45 anos em casos de histórico familiar do câncer ou se o paciente for negro, pois esses grupos têm maior predisposição genética para desenvolverem a doença.

Com a confirmação da neoplasia, os pacientes também podem realizar o tratamento na própria unidade, bem como possíveis procedimentos cirúrgicos.

"A cirurgia convencional [para a retirada da próstata] é uma cirurgia aberta, que consiste em um corte do umbigo até a base do pênis. A gente tira a próstata por aí, e isso traz mais consequências do ponto de vista de impotência, incontinência e de sangramentos. No Cash, no entanto, a gente consegue tratar casos de câncer de forma bem mais moderna. Cerca de 90% das nossas cirurgias são realizadas por videolaparoscopia, por via minimamente invasiva", detalha o urologista.

"A cirurgia por videolaparoscopia é realizada através de cinco furos na barriga do paciente. Através de uma câmera, conseguimos visualizar o abdômen por dentro e, assim, fazemos a cirurgia com pinças causando o mínimo de trauma nos tecidos", conta Raphael.

O urologista explica que procedimentos como quimioterapia e radioterapia, em geral, não fazem parte do tratamento do câncer de próstata. A exceção são pacientes que não têm condições de realizar uma cirurgia.

Como ser atendido pelo Cash

Para ser direcionado ao Cash, o paciente deve ser atendido, inicialmente, em um dos dos 116 postos de saúde da Capital, com médicos do Programa de Saúde da Família (PSF). Já os moradores do interior do Estado são repassados pelas secretarias de saúde dos municípios. Esses pacientes então são incluídos no sistema da Central de Regulação, que vai fazer o direcionamento para uma unidade de saúde, sendo a maioria dos pacientes encaminhados para a urologia do HMJMA.

Ao ser encaminhado para o Cash, o paciente pode realizar o exame de próstata por toque retal, dosagem do PSA e os demais procedimentos após os resultados dos exames. De acordo com o HMJMA, os atendimentos na unidade são ágeis e não há longas filas de espera.

De acordo com o Centro, em casos complexos, no quais é necessário tratamento de quimioterapia, procedimento não realizado no HMJMA, os pacientes já saem com encaminhamento e agendamento para outras unidades de saúde da Capital.

Serviços de urologia do Centro de Atenção à Saúde do Homem (CASH)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira

Onde: Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) - rua Princesa Isabel, 1526 - Centro, Fortaleza



