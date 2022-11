Novembro Azul: Hospital de Fortaleza realiza prevenção do câncer de próstata

Local funciona desde 2021 e é um dos mais completos do Ceará. O acesso é iniciado através de encaminhamento da Central de Regulação, com atendimento inicial sendo feito no posto de saúde

Para combater o câncer de próstata, segunda maior causa de morte pela doença em homens no Brasil, foi criada a campanha Novembro Azul. A campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a prevenção da doença. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Por isso a necessidade de exames periódicos para detectá-la o quanto antes.



As principais formas de detecção do câncer de próstata é o exame do toque retal e o Antígeno Prostático Específico (PSA). “A informação é poder. Se você tem informação sobre o que passa no seu corpo, você tem como tomar a melhor decisão”, explica Gustavo Persici, urologista do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O hospital em Fortaleza abriga o Centro de Atenção à Saúde do Homem (Cash).



A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata também é responsável pela produção de parte do sémen.



Homens que tenham histórico de câncer de próstata na família devem iniciar os exames periódicos aos 45 anos. Já para aqueles sem histórico, a indicação é de que os exames sejam realizados a partir dos 50 anos.

“A vantagem de se fazer a detecção precoce é saber o que se tem. E que, de posse da informação, você tem como tomar a melhor decisão para o seu corpo. Existem casos de câncer de próstata, por exemplo, que não precisam de operação, apenas de acompanhamento”, explica Gustavo, que tem 20 anos de experiência.



O urologista também reforça que o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, mas isso não o torna menos agressivo. Nesses casos, as chances de cura são menores e a do paciente desenvolver metástase são maiores.



Desde agosto de 2021, a maternidade e o centro funcionam de forma integrada. Atendimentos relacionados à próstata estão entre os mais frequentes.

“O Cash é focado na detecção precoce do câncer de próstata, no tratamento da hiperplasia prostática (crescimento da próstata), mas dá assistência também a pacientes com disfunção erétil, doenças do trato urinário, cálculo renal e outros tipos de câncer, como no pênis”, detalha Gustavo Persici.



Além de consultas e exames, o centro também realiza cirurgias, caso o paciente necessite. O acesso ao centro é iniciado através de encaminhamento da Central de Regulação, com atendimento inicial sendo feito no posto de saúde, com médicos do Programa de Saúde da Família.

