Fortaleza: Educar Sesc está com matrículas abertas para ensino médio

Com adequações no modelo curricular para o novo ensino médio, a escola Educar Sesc Fortaleza Unidade II está com matrículas abertas para as turmas de 2023. Aos estudantes, dois cursos profissionalizantes serão ofertados em parceria com o Senac Ceará. O primeiro deles é de programação de Jogos Digitais e o segundo, de Administração — as capacitações são escolhidas pelo aluno após o momento da matrícula.



No total, serão 175 vagas divididas entre os períodos da manhã e da tarde, para alunos que já concluíram o 9º ano. A proposta do ensino médio na Rede Sesc busca inovar nas metodologias de ensino e aprendizagem, em consonância com os rumos do novo enem, que está previsto para ter início em 2025.



Além disso, a escola tem como objetivo proporcionar o diálogo com as necessidades estruturais necessárias na última etapa da educação básica. Com a matrícula na unidade, o aluno poderá contar com novas salas de aula, laboratórios completos e material didático totalmente incluso no valor da mensalidade.





Matrículas



A Rede de Ensino Sesc Ceará realizará as matrículas para o ano letivo de 2023 começando pelos alunos veteranos, de 20 a 29 de outubro. Além de atender à demanda existente, a instituição oferta vagas desde a educação infantil ao ensino fundamental, incluindo novas turmas de ensino médio com formação técnica.



Para os alunos novatos, as pré-inscrições ocorrem de 31 de outubro a 8 de novembro, no site do Sesc, para as unidades de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Sobral. Há vagas para turmas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio (Educar Sesc II) e Criar Sesc.



No dia 16 de novembro, será realizada a divulgação do resultado no site e, em seguida, as entrevistas com os pais e/ou responsáveis. De 28 de novembro a 9 de dezembro são realizadas as matrículas para o ano de 2023, mediante vagas disponíveis.

Serviço



Matrículas abertas para o Ensino Médio da escola Educar Sesc II



Telefones: (85) 3270-5400 / Educar Sesc Fortaleza II – (85) 99412.0118

Mais informações: Site do Sesc





