Detran realiza 80º leilão virtual de veículos; veja datas

A partir desta quinta-feira, 24, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza mais um leilão virtual de automóveis, sucatas e motocicletas, em Fortaleza. Ao todo, nos dois dias de leilão, 24 e 25 de novembro, 378 lotes estarão disponíveis.



Na tarde desta quarta-feira, 23, o pátio do leiloeiro, localizado no bairro Castelão, ficou disponível para visitação presencial a quem interessasse. Os lances vão de R$50,00 até R$3 mil reais.



As sucatas disponíveis só poderão ser arrematadas por sucateiros que possuam registro prévio no Detran. Nesta edição do leilão, estão inclusos veículos recolhidos até agosto deste ano que já estavam com processo de leilão em andamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O órgão reforça que o comprador recebe o veículo sem débitos anteriores ao leilão e que é de responsabilidade do arrematante realizar o procedimento padrão das compras em concessionária, como a taxa de transferência e confecção de placas.



Os veículos leiloados foram apreendidos pelo Detran por circulação irregular em via pública. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos de trânsito são autorizados a leiloar os veículos que não sejam procurados pelos proprietários em dois meses.



Os interessados devem efetuar a inscrição no site da Montenegro Leilões. A realização do leilão virtual permite a participação do público sem aglomeração, colaborando com a não propagação do novo coronavírus.



Serviço



Leilão Online de Veículos do Detran-CE em Fortaleza

Data: 24 e 25 de novembro de 2022

Local: Pátio do Montenegro Leilões – Bairro Castelão

Participação e visitação on-line pelo site da Montenegro Leilões

Mais informações pelo telefone : (85) 3066.8282

Sobre o assunto Ônibus bate em porta de viatura e PM fica com mão presa entre veículos

Tags