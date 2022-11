Ônibus bate em porta de viatura e PM fica com mão presa entre veículos

O condutor do ônibus não parou no momento do acidente e foi interceptado depois.

Um policial militar foi lesionado na mão depois que um ônibus colidiu na porta de uma viatura na avenida Coronel Carvalho, no cruzamento com a rua Goes Monteiro, em Fortaleza. O caso foi registrado na segunda-feira, 21.

O caso aconteceu durante um patrulhamento no bairro Antônio Bezerra. O coletivo que fazia a linha Antônio Bezerra/Náutico bateu na porta da viatura e o agente de segurança ficou com a mão presa.

O policial quebrou um dedo e lesionou o outro. Ele foi socorrido, estabilizado e levado a um centro cirúrgico. O condutor do ônibus não parou no momento do acidente e foi interceptado depois.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 10º Distrito Policia

