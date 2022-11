Clínica de estética realiza workshop gratuito para mulheres da comunidade do Trilho

O minicurso de Design de Sobrancelhas teve duração de oito horas e contou com a participação de dez mulheres em situação de vulnerabilidade social da comunidade do Trilho

A clínica Joyce Oliveira Esteticista promoveu, nessa terça-feira, 22, o 3º Workshop de Design de Sobrancelhas, evento realizado de forma gratuita em parceria com a Associação do Parque do Cocó. O projeto social era destinado a mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, residentes da comunidade do Trilho, em Fortaleza.

O minicurso teve duração de oito horas e contou, ao todo, com a participação de dez mulheres. Na ocasião, a esteticista apresentou técnicas de design, estratégias de coaching e de desenvolvimento humano para as alunas.

“O meu objetivo é ajudar mulheres a terem a oportunidade de conseguir uma nova profissão, de sair da realidade em que vivem e, assim, impactar suas vidas de forma positiva”, afirma Joyce.

A clínica é especializada em serviços de micropigmentação de sobrancelhas, tratamento facial, depilação a laser e massagens. Além disso, no local, são ministrados cursos de capacitação na área estética, como o de design de sobrancelhas e de depilação a laser.

Conforme a esteticista, a história de vida dessas mulheres se entrelaça às suas próprias vivências. “Eu vim de uma família humilde e sei o quão é desafiador não ter uma renda fixa. Então, a clínica oferece esse curso como uma ação social, uma forma de generosidade para ajudar mulheres que precisam dessa profissão, essa é a nossa missão”, destaca.

A 4ª edição do workshop já está prevista para fevereiro de 2023, na Associação do Parque do Cocó, localizada na rua Desembargador Leite Albuquerque, 1523, na Aldeota. "Me sinto feliz, realizada e relevante na vida dessas mulheres, deixando um legado social na vida delas'', finaliza a empresária.

