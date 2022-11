Fiéis celebram um século de existência da Assembleia de Deus em Fortaleza

Fundada em Fortaleza no ano de 1922, a Igreja Assembleia de Deus (AD) completa 100 anos de história na Capital cearense e deu início, na noite desse sábado, 19, às comemorações do centenário.

Entre louvores e a exibição de testemunhos que contam a história do maior movimento evangélico do Ceará, o culto “Jesus Cristo Salva”, ministrado pelo pastor Antonio José, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central (IEADTC), abriu a programação de noites festivas que vai de 19 a 22 de novembro.

O primeiro dia do evento, que é aberto ao público, reuniu uma multidão de fiéis em um espaço em frente à AD Cidade (Av. Conselheiro Gomes de Freitas, 3188). De acordo com Everton Silva, coordenador da festividade, a expectativa é de receber entre 5 a 6 mil pessoas por dia durante a celebração.

A cada dia, um aspecto do lema que marca a Assembleia de Deus ao longo deste século terá destaque nas canções, mensagens e orações: Jesus Cristo Salva (dia 19), Cura (20), Batiza com o Espírito Santo (21) e Em Breve Voltará (22).

Rememorar a história de como nasceu a congregação que originou a igreja com esse momento festivo é importante para o meio cristão de todo o Ceará, segundo Everton. Ele lembra que o último Censo, divulgado pelo IBGE em 2010, mostrava que a Assembleia de Deus era a igreja que mais cresceu no Brasil em dez anos, passando de 8,4 milhões de membros para 12,3 milhões.

Os dados estimavam, ainda, que o número de fiéis no Ceará que possuem ligação com a AD na época estivesse em torno de100mil. Atualmente, segundo o atual presidente da AD Cidade em Fortaleza, Hilquias Benício, o número de fiéis somente na Capital já chega a 300 mil.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 19.11.2022: Comemoração de Cem anos da Assembéia de Deus. (Foto: FÁBIO LIMA)



O coordenador do evento, que possui 48 anos de evangelho, evidencia que como parte da programação do centenário foi lançada uma edição comemorativa da Bíblia Sagrada, com um encarte especial que conta a história da igreja aniversariante.

Membro ativa e participativa, Mara Vidal conta que a celebração era esperada com ansiedade.

“Durante o ano inteiro nós oramos, planejamos, nos dedicamos e aguardamos ansiosamente esse dia. É um marco histórico, um século de existência de uma denominação que só cresce e que tem salvado muitas vidas com a propagação do evangelho e o ensino da palavra de Deus. Pessoas com vidas transformadas e que depois reproduzem essa transformação”, afirma.

Um dos desafios para o movimento pentecostal, na avaliação de Mara, é a intensificação do ensino “para que as pessoas entendam que ser cristão não é colocar a bíblia embaixo do braço e ir para a igreja no domingo”.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 19.11.2022: Comemoração de Cem anos da Assembéia de Deus. (Foto: FÁBIO LIMA)



“É muito mais do que isso, é participar ativamente, crescer no conhecimento e como ser humano, porque ser cristão é principalmente da porta da igreja para fora, no supermercado, na faculdade, na escola, no trabalho. Dar bom testemunho em todo lugar, começando pela própria casa”, pontua.



Conforme aponta o pastor Antonio José, a comemoração vem para trazer ainda mais ênfase à história da igreja, que continua sendo escrita.

“Esta é mais uma oportunidade de nós declararmos o lema dos nossos pioneiros: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Esses dias serão dias de grande celebração e gratidão ao senhor pela vida de homens e mulheres que se juntaram nos primórdios e até aqui”, diz.

Para os próximos 100 anos de fé, o ex-presidente da AD Cidade acredita que “as futuras gerações terão a marca do pentecoste, do cenáculo, guiadas pelo Senhor. A igreja continuará de pé independente de todas as circunstâncias e de tudo que a cerquem”.

“Que essa igreja, com sua mensagem e seu testemunho, toque a nossa nação e as nações pelo mundo afora e todos os contextos sociais sejam atingidos e impactados pelo poder do evangelho de Jesus. Vidas transformadas, salvas, a sociedade revitalizada, mudada pelas marcas do amor de nosso Senhor Jesus Cristo”, finaliza.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 19.11.2022: Pastor Antonio José Azevedo. Comemoração de Cem anos da Assembéia de Deus. (Foto: FÁBIO LIMA)



Confira a programação completa dos quatro dias de festa:

Dia 19/11, às 18 horas com o Pr. Antônio José

Dia 20/11, às 18 horas com o Pr. Hilquias Benício e cantora Leni Silva

Dia 21/11, às 19h30min com o Pr. Lucifrancis Tavares e cantora Leni Silva

Dia 22/11, às 19h30min com o Pr. Lucifrancis Tavares

Local: Igreja AD Cidade (Av. Conselheiro Gomes de Freitas, 3188).

Colaborou Lara Vieira/Especial para O POVO

