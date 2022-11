Mulher é presa por furtar aparelhos de faculdade em Fortaleza

Investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultaram na prisão em flagrante de uma mulher no bairro Parque Araxá, em Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 16. Ela estava em posse de objetos de uma faculdade onde, de acordo com as informações da Polícia Civil, é o local de trabalho da suspeita.

Os agentes identificaram Aparecida Erica Viana Gomes, 39, a partir da investigação de dois boletins de ocorrência por furto no centro de ensino. Em suas redes sociais, ela comercializava os aparelhos furtados da instituição de ensino em que trabalhava. Até então, a suspeita não tinha antecedentes criminais.

Com a mulher, a polícia encontrou três monitores, dois refletores, uma CPU, um microscópio, dois televisores , duas fontes de energia, teclado e fonte para internet. Os aparelhos foram encontrados na residência de Aparecida Erica.

Ela foi autuada por receptação e levada ao 11º Distrito Policial. A mulher confessou ter vendido um projetor. O material apreendido pela Polícia foi devolvido à instituição de ensino.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

11º Distrito Policial : (85) 3101-2954



