Polícia Militar apreende 28 cartões magnéticos em Canindé

Durante abordagem, a Polícia Militar do Ceará confiscou 28 cartões magnéticos, com parte deles vindos de benefícios sociais. A operação aconteceu na terça-feira, 15, no município de Canindé, a 121,3 km da Capital.

Os agentes da Polícia Militar foram acionados depois de receberem denúncias a respeito da conduta suspeita de um casal, no bairro Batista.

Na bolsa que estava com a mulher, foram encontrados cartões magnéticos de agências bancárias e de beneficiários de programa social junto com documentos em nome de terceiros. Na ação, foi apreendida uma máquina para efetuar pagamentos.

Os suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Canindé, unidade da Polícia Civil do Ceará para prestarem os devidos esclarecimentos. Foi aberto, por meio de portaria, um inquérito para encontrar a origem dos cartões, onde seis deles já foram devolvidos aos proprietários. A investigação segue em andamento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Canindé: (85) 3343-6813



