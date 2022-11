Em dois anos, número de inscritos pretos e pardos no Enem caiu 10%, diz estudo

Em dois anos, o número de inscritos que se declararam pretos e pardos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) caiu 10%. A queda foi observada durante os anos de 2019 a 2021, em que foram registrados 58% e 51,8% de participação, respectivamente. Os dados são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil (2ª Edição), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 11.

Em relação à participação de brancos de 2019 a 2021 no exame, houve um aumento de 17%, onde a proporção de participantes brancos passou de 37,1% para 43,7%. Os dados, conforme o IBGE, mostram uma quebra na tendência de democratização por cor ou raça dos participantes do Enem a partir de 2019.

O estudo ainda revela que após a inscrição, os pretos e pardos tiveram mais dificuldade do que os brancos para comparecer à prova, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Em 2021, as diferenças na taxa de comparecimento ficaram ainda maiores entre os brancos e os demais grupos por cor ou raça em comparação à 2019.

Os indígenas foram o grupo que apresentou a menor taxa de comparecimento ao Enem de 2019 a 2021 (68,0%, 37,1% e 55,3%, respectivamente).

Enem 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa a ser aplicado neste domingo, 13, com o segundo dia de provas marcado para a semana seguinte, no dia 20 de novembro.

Quase 3,4 milhões de estudantes brasileiros definirão seu futuro no ensino superior por meio do Exame, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Apesar da queda nos últimos dois anos, entre os inscritos deste ano a maioria é composta por candidatos pretos e pardos. Juntos, este grupo soma 1.826.486 pessoas. São 1.434.820 participantes que declararam ser pardos e 391.666 pretos.

Atravessada pela retomada presencial, a edição deste ano teve um aumento de 11,6% de inscritos em relação a 2021, que teve 3.040.908 candidatos.

Impactos na educação

Os dados do estudo relacionados à educação durante o período ainda informa que o percentual de estudantes pardos (13,5%) e pretos (15,2%) de 6 a 17 anos de idade sem aulas presenciais e sem oferta de atividades escolares foi mais de 2 vezes superior ao de brancos (6,8%).

O grupo também apresentou percentuais maiores dentre os que não mantiveram a frequência diária semanal de estudo (menos de 5 dias) e que consagraram menos de 2 horas diárias às atividades escolares.



