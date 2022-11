Meningite C: vacinação está disponível para profissionais da Saúde

Profissionais da área da Saúde já podem tomar a vacina contra meningite C, conforme orienta a Coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) do Ministério da Saúde. O programa prevê a imunização de 100% dos profissionais do setor, incluindo trabalhadores do departamento administrativo.

O anúncio também está direcionado às crianças até dez anos de idade que não foram imunizadas contra a doença.

De acordo com a secretária executiva de Vigilância em Saúde, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Sarah Mendes D’Angelo, "a vacina é a forma mais efetiva de proteger contra a meningite, que é tão grave, deixa muitas sequelas e pode levar à morte. Reforçamos com todos os profissionais que se vacinem”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2022 apenas 47% da população foi imunizada contra a meningite, consequentemente, novos focos foram surgindo. Dados da Sesa apontam que os adultos são os responsáveis pela circulação da doença.

No dia 4 de novembro foi confirmada a décima morte por meningite, na cidade de São Paulo. Outras cidades como Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais também registraram óbitos decorrentes da doença. Este ano, foram confirmados quatro casos no Estado, de acordo com o monitoramento da Sesa.

Para Ana Rita Cardoso, orientadora da Célula de Imunização (Comum), “é de extrema importância a vacinação de trabalhadores da Saúde, sejam de órgãos públicos ou do setor privado. Eles são a população de maior risco de infecção devido à exposição ocupacional”.

Afinal, o que é a meningite?

A meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus, bactéria, fungos e parasitas. A meningocócica é a mais grave, causada pela bactéria Neisseria meningitidis e sua evolução é rápida, podendo levar a óbito em até 24 horas.

Segundo informações da Célula de Vigilância Epidemiológica (Cevep) da Sesa, a maioria dos infectados tem de 20 a 34 anos (32,5%), é do sexo masculino (64,4%) e reside em Fortaleza (56,5%). Os dados são de novembro deste ano. Este ano foram notificados 373 casos de meningite, dos quais, 208 foram confirmados de acordo com as tipificações da doença.

Como é transmitida?

A doença é contraída, comumente, pelas vias respiratórias, por meio da tosse, espirro ou gotas de saliva. Os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, torcicolo, irritabilidade, perda de apetite, cansaço, náusea e vômito. A doença progride rápido e deixa pouco tempo para o tratamento. Por isso, o atendimento médico deve ser buscado imediatamente.

A meningite também pode deixar sequelas como perda de visão, audição prejudicada, dificuldade na fala e problemas de memória. A imunização é uma ferramenta eficaz para a prevenção e ela precisa estar em dia.

Sobre o assunto Pesquisa indica espaço para avançar na adesão de adultos à vacinação

Fortaleza tem dia 'D' de vacinação antirrábica; veja fotos

Rio suspende vacinação infantil contra covid-19 por falta de doses

Tags