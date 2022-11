Vídeo: polícia investiga suposto furto em loja do Fortaleza na Aldeota

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança realizando um suposto furto, nesta quarta-feira, 9, em uma loja que vende artigos esportivos do Fortaleza Esporte Clube, situada no bairro Aldeota. Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ação está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O POVO recebeu imagens da ação. Na gravação, feita por câmeras da loja, a mulher aparece sozinha dentro do estabelecimento olhando camisas do time tricolor, como se escolhesse alguma das peças para comprar.

Em um determinado momento, ela pega uma das blusas e esconde dentro da calça que está usando. Por meio de nota, a SSPDS informou que PC-CE apura o caso e reforça a importância de população realizar Boletim de Ocorrência (BO). Pasta não informa se documento chegou a ser registrado para esse caso.

BO pode ser realizado por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site: delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite, ou ainda no 2º Distrito Policial (DP), unidade que apura crimes na região.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do 2º Distrito Policial.: (85) 3101-1344

Veja vídeo:

