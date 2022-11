RB Leipzig e Eintracht Frankfurt vencem e se aproximam do pódio da Bundesliga

RB Leipzig e Eintracht Frankfurt ficaram ainda mais próximos do pódio da Bundesliga após vencerem Freiburg e Hoffenheim, respectivamente, nesta quarta-feira, nas partidas que completaram a 14ª rodada do campeonato alemão, a penúltima antes do intervalo da Copa do Mundo.

Em Leipzig (5º), a equipe local recebeu o surpreendente Freiburg (3º), a quem derrotou em um brilhante segundo tempo por 3 a 1, com gols do franco-guineense Mohamed Simakan (54), do francês Christopher Nkunku (56) e do sueco Emil Forsberg (78, de pênalti).

Lukas Kübler descontou para o Freiburg (66).

Em Frankfurt, o Eintracht continua a subir na tabela e já é o quarto com 26 pontos, um a mais que Leipzig e Borussia Dortmund.

Tanto o Leipzig quanto o Eintracht também se beneficiaram das derrotas do Union Berlin (2-2 contra o Augsburg) e do Freiburg para se aproximar do pódio.

Esses resultados também favorecem o Bayern de Munique, que consolida sua liderança com 31 pontos depois de golear o Werder Bremen (6-1) na terça-feira.

Outros destaques do dia foram as vitórias de dois times tradicionais que estão em apuros. O Bayer Leverkusen venceu o Colonia fora de casa por 2 a 1 e o Schalke derrotou o Mainz por 1 a 0.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Terça-feira:

Wolfsburg - Borussia Dortmund 2 - 0

Stuttgart - Hertha Berlim 2 - 1

Bochum - B. Moenchengladbach 2 - 1

Bayern de Munique - Werder Bremen 6 - 1

- Quarta-feira:

Colônia - Bayer Leverkusen 1 - 2

Schalke 04 - Mainz 1 - 0

RB Leipzig - Freiburg 3 - 1

1. FC Union Berlin - Augsburg 2 - 2

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 4 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 31 14 9 4 1 47 13 34

2. 1. FC Union Berlin 27 14 8 3 3 23 16 7

3. Freiburg 27 14 8 3 3 21 16 5

4. Eintracht Frankfurt 26 14 8 2 4 31 23 8

5. RB Leipzig 25 14 7 4 3 28 20 8

6. Borussia Dortmund 25 14 8 1 5 23 17 6

7. Werder Bremen 21 14 6 3 5 24 25 -1

8. Wolfsburg 20 14 5 5 4 22 19 3

9. B. Moenchengladbach 19 14 5 4 5 24 22 2

10. Hoffenheim 18 14 5 3 6 21 20 1

11. Mainz 18 14 5 3 6 18 23 -5

12. Colônia 17 14 4 5 5 21 27 -6

13. Bayer Leverkusen 15 14 4 3 7 23 26 -3

14. Augsburg 15 14 4 3 7 18 25 -7

15. Stuttgart 14 14 3 5 6 18 25 -7

16. Hertha Berlim 11 14 2 5 7 17 22 -5

17. Bochum 10 14 3 1 10 13 36 -23

18. Schalke 04 9 14 2 3 9 13 30 -17

