Viatura da PM é atingida por tiros durante ocorrência de trânsito em Fortaleza

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará foi alvo de tiros nesta quarta-feira, 2, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O veículo estava estacionado e os policiais militares atendiam uma ocorrência de trânsito quando foram surpreendidos pelos disparos.

No momento do ataque, os agentes de segurança repassavam dados para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Na ação, eles precisaram se abrigaram e o criminoso atingiu as viaturas. Em seguida, o criminoso fugiu e foi realizada a prisão de um suspeito.

Vagner Farias de Sousa foi preso em flagrante. Ele possui cinco antecedentes por roubo, dois por associação criminosa e mais dois procedimentos por tráfico de drogas, além de corrupção de menor, comando 10 processos.

