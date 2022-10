Eleições 2022: Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza durante o 2° turno

A data será feriado, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-7).

O 2° turno das Eleições 2022 ocorre neste próximo domingo, 30. Com o representante para o governo do Estado já definido, os cearenses votarão apenas para presidente. Por conta do pleito, comércios e serviços públicos de Fortaleza e da Região Metropolitana terão seus horários de funcionamento alterados.

A data será feriado, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-7). O POVO listou o que funciona e não funciona durante o dia.

Postos de saúde

Apenas um dos postos de saúde de Fortaleza realiza a aplicação das vacinas de rotina. O Posto Messejana (Rua Coronel Guilherme Alencar, s/n - Messejana, estará aberto das 8h às 16h30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Etufor

A gratuidade no transporte público municipal da Capital será mantida para o 2º turno das Eleições 2022. Segundo decreto do prefeito José Sarto, os eleitores podem usufruir do passe livre nos ônibus, terminais e estações de corredores exclusivos. A medida vale para as viagens de ônibus entre às 5h e 18h do domingo.

Ao todo, 247 linhas serão reforçadas com o dobro de veículos circulando. Além disso, haverá o reforço de 25 carros reservas nos terminais, totalizando uma frota de 847 veículos que poderão ser utilizados conforme a demanda de passageiros, a partir da localização dos maiores colégios eleitorais da cidade de Fortaleza.

Metrô e VLT

Todas as linhas de metrô e VLT operadas pelo Metrofor na Capital e no Interior funcionarão de forma gratuita. As operações começam por volta das 7h30min e vão até aproximadamente 18 horas. Não é necessário apresentar documentos que comprovem o local de votação ao embarcar nas linhas Sul e Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e VLTs de Sobral e do Cariri.

No domingo, o veículo sobre trilhos terá sua operação em horários especiais. Para saber a programação de horários, os usuários podem acessar a planilha com os horários de todas as estações, que estão disponíveis para consulta no site do Metrofor.

Shoppings

Shopping Benfica

As lojas, os boxes e os quiosques do Shopping Benfica estarão fechados. A Praça de Alimentação e o entretenimento funcionarão das 11h30 às 22h. O horário dos Cinemas Benfica, por sua vez, será das 12h45 às 20h15 (bilheteria). Já os Mercadinhos São Luiz abrirão das 7h às 21h.

Shopping Parangaba

No Shopping Parangaba, as lojas e quiosques estarão fechados, bem como a Casa Lotérica e as clínicas de saúde.

Já o cinema (UCI) abre às 12h30 e funciona de acordo com os horários das sessões, ao passo que as Lojas Americanas funcionam de 13 às 21 horas. A Praça de Alimentação inicia o atendimento às 11 horas e segue até as 22 horas. A Academia Selfit, por sua vez, abre às 08 horas e fecha às 14 horas.

Shopping Iguatemi Bosque:

Praças, quiosques de alimentação e lazer: funcionamento das 11h30 às 22h

Restaurantes: funcionamento das 11h30 às 23h

Cinema: funcionamento das 13h às 22h

Supermercados: funcionamento das 7h às 22h

Lojas e quiosques: fechado

Cactus Sports Park: fechado

CLDO: fechado

Posto de vacinação: fechado

Shoppings do Grupo Ancar

Lojas e quiosques dos shopping centers do Grupo Ancar na Grande Fortaleza (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping) estarão fechados.

No North Shopping Fortaleza, a praça de alimentação vai funcionar das 11 às 22h. As Lojas Americanas estarão abertas das 12h às 21h, o Supermercado Lagoa das 07h às 21h, e a Academia Smartfit das 08h às 14h. O restaurante Coco Bambu funciona das 11h30 às 23h.



No Via Sul Shopping, a praça de alimentação estará aberta das 11 às 21h, o Centerplex das 14h às 22h, e o Espaço Diversão das 11h às 21h. As Lojas Americanas funcionam das 13 às 21h.



No North Shopping Jóquei, as Lojas Americanas funcionam das 13h às 21h, o Game Station das 13h às 21h, Cinépolis das 13h30 às 22h com autoatendimento a partir das 10h. Clubinho do Mar e Clínica Vacinart estarão fechados.



No North Shopping Maracanaú, praça e operações de alimentação funcionarão das 12h às 21h. As Lojas Americanas, a Farmácia Pague Menos e o Hiper Games também estarão abertos das 12h às 21h. O Centerplex funciona das 13h30 às 22h, com autoatendimento a partir das 11h. A Smart Fit funcionará das 08h às 14h. O Clubinho do Mar estará fechado.



As salas de cinema dos quatro shoppings estarão em funcionamento conforme programação.

Sobre o assunto Juazeiro do Norte: Romaria deve ter queda no número de visitantes no 2º turno das eleições

Eleições 2022: número de acidentes em rodovias do CE reduz em relação a 2018

Rodovias cearenses terão policiamento reforçado para Eleições 2022

Tags