Adolescentes são flagrados em vídeo de roubo no José Walter

Vídeos de um circuito de câmeras de segurança mostraram um grupo desembarcando de um carro e atacando uma mulher que estava indo trabalhar. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 27, no bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.

Três adolescentes com idades de 16 e 17 anos foram apreendidos. Eles são suspeitos de participarem da ação.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) apreendeu os adolescentes com um carro que possuía restrição de roubo.

O veículo estava com as placas adulteradas trafegando no bairro Planalto Ayrton Senna. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

A SSPDS, por meio de nota, informou que apura se os adolescentes tem envolvimento no na ação da quarta-feira, 27, contra a vítima do bairro Prefeito José Walter. O veículo apreendido com eles é o mesmo usado na ação criminosa. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial.

