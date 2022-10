Criminosos com tornozeleira eletrônica atiram e ferem comerciante durante roubo em Fortaleza

Um comerciante foi atingido por um tiro na cabeça, no bairro Ancuri, Grande Messejana, em Fortaleza. A vítima estava no próprio mercado quando assaltantes invadiram o estabelecimento e o renderam. O caso foi registrado na quarta-feira, 26. O POVO apurou com uma fonte da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que pelo menos dois dos assaltantes usavam tornozeleira eletrônica.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas nessa quarta para um caso de lesão corporal a bala em um estabelecimento comercial no bairro Ancuri.

Os criminosos balearam a vítima, um homem de 43 anos, e fugiram levando o veículo dele. O comerciante foi socorrido. Minutos após o crime, o carro da vítima foi recuperado pela PM e entregue aos familiares. O caso é investigado pelo 6º Distrito Policial.

O POVO apurou ainda que a Polícia Civil solicitou a identificação dos criminosos, que usavam tornozeleira eletrônica, à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Mas, por lei, o órgão só pode repassar essas informações com autorização judicial. De posse dessas informações, a autoridade policial deverá realizar buscas para prender os envolvidos.

O comerciante está hospitalizado e deve passar por procedimento cirúrgico. Esta não seria a primeira vez que o comércio foi alvo de roubo.



