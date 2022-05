Shopping de Fortaleza recebe Feirinha de Orgânicos neste sábado, 21

Mais uma edição da Feirinha de Orgânicos acontece neste sábado, 21, no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. O evento oferta a venda de produtos oriundos de pequenos produtores de agricultura familiar e produção agroecológica da Rede EcoCeará. No espaço, serão disponibilizados frutas, legumes e hortaliças, tudo fresco e livre de agrotóxicos. A feira acontecerá das 7 às 12 horas, no Estacionamento externo do shopping, piso E1.

Uma novidade desta edição será a realização de uma oficina de compostagem caseira. A ação faz parte da Semana da Reciclagem do shopping e é oferecida pela equipe de Meio Ambiente do Sesc Iparana, a partir das 8h30min. O objetivo é compartilhar técnicas simples de como reaproveitar integralmente os resíduos orgânicos, gerados no dia a dia de uma família, transformando-os em adubos para o jardim, por exemplo. A participação é gratuita.



A Feirinha de Orgânicos São acontece quinzenalmente no shopping, oferecendo um espaço de geração de renda com o escoamento do cultivo de agricultores de produção ecológica e sustentável. O evento é resultado de uma parceria do RioMar Kennedy com a Rede EcoCeará, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA). Os produtos orgânicos são certificados e cultivados em pequenas propriedades, localizadas nas cidades de Capistrano, Mulungu, Aratuba, Aquiraz, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.

A iniciativa conta ainda com a parceria do Sesc Iparana, que a cada edição oferece uma programação educativa com orientações nutricionais e sobre arboviroses, além de realizar a doação de mudas de plantas.

Serviço

Feirinha de Orgânicos no RioMar Kennedy e Oficina de compostagem caseira

Onde: Estacionamento externo do shopping (próximo à entrada da Av. Olavo Bilac)

Quando: 21/5 (sábado)

Horário: 8 às 12 horas

Informações: @riomarkennedy



