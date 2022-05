Suspeito de matar atual companheiro da ex-namorada é preso em Fortaleza

Um homem de 24 anos, suspeito de matar o atual companheiro da ex-namorada, foi preso pela Polícia Civil do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na última terça-feira, 17, um dia após o crime. Identificado por Carlos Alberto Ferreira de Moura Júnior, o suspeito responde por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ele confessou o crime em depoimento.

O caso aconteceu dentro de uma residência no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Conforme as investigações, o suspeito entrou no local e disparou contra o homem de 21 anos que dormia ao lado da companheira e de duas crianças. Uma das crianças era uma bebê de seis meses e era filha da vítima. A outra tratava-se do filho do próprio suspeito, uma criança de 5 anos. A vítima não tinha antecedentes criminais.

O homem fugiu com um comparsa utilizando uma moto. As investigações policiais levaram à localização do suspeito na residência da irmã dele, no bairro Bonsucesso. Ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso qualificado. A Polícia Civil segue em investigação para identificar e localizar o comparsa de Carlos Alberto e as armas utilizadas no crime. A motivação do crime também está em investigação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911

