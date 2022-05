Parque Rio Branco está sem grades de proteção e Polícia apura casos de furtos

Grades teriam sido furtadas. Visitantes falam sobre as condições do Parque e a Prefeitura anuncia que o equipamento passará por reforma

Não é de hoje que os frequentadores do Parque Rio Branco, localizado no bairro São João do Tauape, tem reclamado do descuido com o equipamento. Além da falta de segurança, iluminação precária, má conservação da infraestrutura e abandono de animais, quem passa pelo local percebe que as grades que delimitavam os espaços do Parque foram retiradas.

Antes e depois da entrada, pela avenida Pontes Vieira, do Parque Rio Branco, Portão e grades do local foram retirados. Policia investiga o caso. (Foto: Fortaleza em Fotos (1)/ Levi Aguiar (2))



O montador de equipamentos, Samuel Silva, 21 anos, trabalha de frente ao Parque e conta que já viu um homem tentando retirar as grades do local. "Eu acho que a pessoa que furta as grades, faz isso para vender. Uma vez, nós repreendemos um rapaz que estava tirando a grade. Mandamos ele deixar no lugar, e ele deixou", conta.

A moradora local Maria Eugênia, 54 anos, contou ao O POVO que há 6 meses a prática se tornou comum. "Há indícios que sejam pessoas em situação de rua, que tiram os ferros para vender. Inclusive também foram tiradas as fiações dos postes localizados dentro do Parque", disse.

Frequentadores do Parque Rio Branco cobram policiamento e denunciam iluminação precária

Um homem que não quis se identificar contou que não vinha ao local desde outubro do ano passado, e que se surpreendeu com o estado atual do Parque, sem as grades. "Eu estou trabalhando aqui por perto novamente. Ano passado estava mais fechado, hoje em dia está todo aberto. Eu até achei que tivesse sido tirado para fazer obras". A situação do Parque se intensificou. Em abril deste ano, O POVO já havia noticiado que essas ações na área estavam cada vez mais comuns.

Procurados pela reportagem, a Prefeitura de Fortaleza relatou que está elaborando um projeto para reforma completa do Parque Rio Branco: "Os equipamentos foram roubados e já foram registrados Boletins de Ocorrência (B.O.) junto aos órgãos de segurança competentes. A gestão da Prefeitura informa ainda que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por meio da Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM), realiza diariamente rondas a pé e permanências no Parque". Ao O POVO, Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que apura a informação acerca de furtos de grades.

Reforma no Parque

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) afirmou ainda que está elaborando um projeto para reforma completa do Parque Rio Branco, um importante refúgio verde da cidade. "O espaço também ganhará um plano de manejo, pelo prefeito José Sarto, assim como outros 23 parques. O documento fortalece as políticas ambientais do espaço e norteia seu uso correto, preservando fauna e flora", finaliza a gestão municipal por nota. Não foi, entretanto, especificado data para a intervenção.

