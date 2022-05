Prefeitura de Fortaleza lança IX Edital das Artes; inscrições começam segunda

Os conteúdos podem ser desenvolvidos tanto no formato virtual como presencial. O investimento total é de R$ 3,9 milhões

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta sexta-feira, 13, o IX Edital das Artes, que visa estimular a promoção, produção e difusão das artes na Capital. No total, serão contemplados 149 projetos, com investimento total de R$ 3,9 milhões. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 16.

Conforme o prefeito José Sarto (PDT), a medida deve proporcionar programações artísticas em diversos territórios da Cidade, tanto em formato virtual como presencial. “É uma grande alegria lançar esse edital e movimentar a cena cultural de Fortaleza”, enfatizou o mandatário.

As inscrições acontecerão em formato virtual através da plataforma do Mapa Cultural ou em formato presencial na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR), de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas.

