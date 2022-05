Dia das Mães é celebrado na maternidade do Hospital César Cals

Uma série de atividades que buscam promover serviços de humanização para gestantes e mães com bebês internados nas Unidades Neonatais estão sendo realizadas no local

Para comemorar o Dia das Mães, a maternidade do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no Centro em Fortaleza, uma das mais importantes do Estado, realizou nesta sexta-feira, 6, uma série de atividades para promover serviços de humanização para gestantes e mães com bebês internados nas Unidades Neonatais. A programação das ações começou às 8 horas e se estenderam por toda à tarde.

“Em uma data tão importante, pensamos em realizar um momento com algumas atividades para essas mães. Tanto para as mães que estão internadas aqui e já tiveram seu parto como para as gestantes que aguardam seu parto. Sem esquecer também as mães que estão acompanhando seus bebês que ainda estão internados nas unidades neonatais”, explica João Paulo da Silva Bezerra, residente de Fisioterapia Neonatal e um dos organizadores das atividades.

Thays Dantas, mãe de Tainá e Ester, duas meninas com 26 dias de vida, falou sobre o impacto das ações na sua autoestima. Ela se diz ansiosa para poder levar os bebês para casa. “Esse momento renova as forças. Estamos sentindo a importância desse Dia das Mães. Dia que nossos bebês poderiam estar em casa. Mas em breve estarão, se Deus quiser”, disse a mulher bem emocionada. Com as filhas na UTI, Thays recebeu um cartão com uma mensagem de apoio acompanhada de fotos das meninas.

Rosângela Araújo Freitas é gestante e encontra-se na maternidade do HGCC aguardando pelos nascimentos dos gêmeos Marcos e Matheus. Segundo ela, que já tem uma filha, esse momento é de muita ansiedade, não só pelos dois pequenos que devem chegar em breve, mas pela sua filha mais velha, que está em casa.

“A gente fica ansiosa, porque quem é mãe sabe que vai passar o Dia das Mães aqui. Tenho minha filha em casa. Não poder ver, não poder dar um abraço é triste, porque minha filha é pequena. O que conforta é saber que a gente está aqui por eles e tudo é pela saúde deles. Estou ansiosa para poder chegar em casa, vai ser muito gratificante chegar em casa com os dois meninos. Minha filha está muito ansiosa para ver os os bebês”, conta.

Rosângela ressalta a importância do cuidado e o impacto positivo das atividades proporcionadas dentro da unidade de saúde. A mulher participou de uma sessão em que desenhos dos bebês foram pintados em sua barriga.

“Agradeço pelo cuidado. Estamos sendo muito bem acompanhados, um grande grupo de pessoas se preocupam com a gente. É muito gratificante, apesar da gente ter que passar o Dia das Mães internada, saber que têm pessoas que se preocupam com a gente e com a saúde dos nossos bebês”, diz.

“É uma provação, você vive cada situação complicada com seu filho. Essa apresentação de hoje foi um estímulo. Dá uma força para todas as mamães que estão passando por situações complicadas. Aqui nesse hospital, muitas vezes vemos nossos filhos não tão bem, é difícil. Essas ações são uma forma de ajuda, um conforto. Eu acredito que Deus no momento certo vai ajudar cada criancinha a ir para o seu lar, bem saudável com seus pais”, fala Heleniara França, mãe do Benício, de 8 dias de vida.



Organizada pelos integrantes da Residência Multiprofissional do Hospital, as atividades mobilizaram pacientes, acompanhantes e colaboradores. A ação tem como tema “Mãe – merecedora de todo cuidado”.

“Proporcionamos momentos de auriculoterapia e de reflexologia para as mães que são atividades práticas que podem ajudar a amenizar o estresse, redução de dores, que podem estar afetando essas mulheres de alguma forma. Atenuar problemas que o próprio processo de hospitalização aliado a fatores pré-natais podem ter ocasionado nessas mães”, diz o residente.

Lígia Vasconcellos, terapeuta ocupacional, ressalta o impacto positivo da auriculoterapia e da reflexologia no atual momento da vida destas mães. De acordo com ela, a terapias complementares são práticas que visam melhorar o bem-estar dessas mães. “Às vezes. ocorre de ajudar até em uma alta médica mais rápida, elas são focadas, há uma melhora com desestresse e contribui até no aleitamento materno, porque gera uma tranquilidade”, disse a terapeuta.

