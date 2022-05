Carro de Lula é cercado por bolsonaristas no interior de São Paulo

O carro que transportava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi cercado por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na última quinta-feira, 5, em Campinas, no interior do estado de São Paulo. O petista cumpria agendas com participação em eventos pela região.

A ação dos bolsonaristas ocorreu próximo a um hotel no qual o ex-presidente participava de um almoço. O grupo xingava e hostilizava o petista enquanto o carro tentava sair do local. Em vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver parte da ação dos bolsonaristas cercando um veículo.

Em outro momento, um homem que seria parte da equipe de segurança de Lula retira uma faixa de um carro estacionado. Na peça lia-se: “Lula Lixo”. A ação provocou correria e agitação por parte dos bolsonaristas que cobraram o segurança.



