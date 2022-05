Aeroporto de Fortaleza sofre apagão e pista de vôo fica no escuro

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, localizado em Fortaleza, apresentou queda de energia no fim da tarde desta terça-feira, 3. Segundo pessoas que estavam no local, a pista de voo para as aeronaves também ficou sem luz. A energia do aeroporto está sendo restabelecida aos poucos. A causa do apagão ainda não foi informada.

A Fraport Brasil informou que a queda de energia foi registrada por volta das 17h40min. Contudo, "imediatamente foi restabelecida pelo grupo gerador". Segundo a empresa, não houve impacto nas operações do aeroporto. A equipe do O POVO aguarda mais detalhes sobre a causa do incidente.

Segundo testemunhas, por volta das 18h20min, a energia do Aeroporto já estava parcialmente restaurada. Contudo, alguns computadores ainda não estavam funcionando, o que fez com que atendimentos de check-in, que dependiam dos equipamentos, não fossem realizados no momento.

A Enel Distribuição Ceará informou que, até o momento, não foram registradas ocorrências em sua rede relacionadas a queda de energia no local.

Em 16 setembro de 2021, durante a madrugada, o aeroporto já havia apresentado problemas relacionados à eletricidade. De acordo com a Fraport, o gerador sofreu um problema no disjuntor. A falha, segundo a empresa, foi provocada por uma oscilação da rede elétrica, que teria causado a interrupção do fornecimento na subestação do aeroporto.





