Festival Halleluya tem formato presencial confirmado para julho de 2022

Após dois anos, a 24ª edição do Festival Halleluya, maior festival de música católica da América Latina, evento idealizado pela Comunidade Católica Shalom, retorna ao formato presencial. O tradicional evento cristão ocorre entre os dias 20 a 24 de julho, a partir das 19h, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. A entrada é gratuita. A melhora do cenário pandêmico motivou a realização presencial da festa.

“Após dois anos de pandemia, nos encontrando de forma online e, na melhor das hipóteses, de forma híbrida, nós sonhamos muito com esse momento: o retorno presencial. Porque o presencial é a modalidade suprema do encontro do ser humano. O ser humano foi criado por Deus para o encontro presencial. E celebrando esse retorno, progredindo com o baixo número de covid, nós teremos a alegria de celebrar o Halleluya 2022, de 20 a 24 de julho”, declara o sacerdote da Comunidade Católica Shalom, padre Silvio Scopel.

A expectativa para este ano é que as festividades ofereçam uma variedade de experiências para o público. De acordo com a Comunidade, muito mais do que acompanhar um show do seu artista favorito, o Halleluya tem como objetivo surpreender seus participantes tendo em cada parte da arena, um espaço diferente, trazendo sempre muita oração, fé e espiritualidade.

“O Halleluya era muito esperado por nós e temos muitas expectativas para o retorno desse evento maravilhoso que semeia a paz, alegria, esperança e o amor, e constrói uma cidade melhor, ajuda a construir uma civilização do amor”, diz o padre Silvio Scopel.

A festa, assim como em anos anteriores, promete trazer atrações que vão alegrar o público, além de manter parcerias que promovem a solidariedade e contribuem com a sociedade. Aqueles que ainda não se sentirem seguros de ir à festa católica de forma presencial terão a oportunidade de acompanhar o evento de casa. O Festival terá toda sua programação de cinco dias transmitida através do canal Festival Halleluya, no YouTube.



Festival Halleluya

Já tradicional na capital cearense, o Festival Halleluya completa 24 anos de história com um longo repertório de fé, música e solidariedade. Desde o início do Festival, em 1997, no anfiteatro do Parque do Cocó, até os dias atuais, o evento vem consolidando um público que, nas últimas edições presenciais, totalizava mais de um milhão de pessoas.

No palco do evento já passaram grandes artistas, como a banda Rosa de Saron e o Padre Fábio de Melo. Para além da experiência musical, o Festival oferta espaços de convivência, solidariedade e o espaço de atividades infantis, criado em 1999, o Halleluya Kids.

Serviço

Vai ter Halleluya! Festival acontece no formato presencial em 2022

Quando: 20 a 24 de julho

Horário: a partir das 19h

Onde: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) - Avenida Alberto Craveiro, 2222 - Castelão - Fortaleza - Ceará



