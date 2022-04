Hospital Universitário convoca pacientes com AVC para estudo sobre controle da pressão arterial

Desde a última quarta-feira, 4, o Ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, no bairro Rodolfo Teófilo, convoca pacientes maiores de 18 anos para participarem do estudo “Optimal Stroke”. A pesquisa quer identificar qual é a pressão arterial ideal em pacientes que tiveram Acidente Vascular Cerebral (AVC) e que são hipertensos.

O estudo segue selecionando candidatos aptos para participação e já se encontra com pelo menos 113 selecionados. O professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ricardo Pereira, explica que o voluntariado é imprescindível para o surgimento de novos tratamentos de diversas doenças.

O médico conta o porquê da pressão arterial influenciar no AVC: “A pressão arterial elevada é um dos fatores que leva à danificação das artérias. Se a artéria acometida é de uma perna, o indivíduo vai ter um quadro de doença arterial obstrutiva periférica; se a artéria for do coração, o indivíduo poderá ter angina ou infarto; se a artéria for do cérebro, o indivíduo poderá ter um acidente vascular cerebral”, explica.

Ricardo Pereira esclarece que após o processo de seleção para o voluntariado, o indivíduo retorna com um mês, em seguida com dois meses, três meses e logo após de forma semestral, com uma duração de quatro anos de processo. “O objetivo do estudo é verificar se o controle rigoroso da pressão diminui a incidência de desfechos cardiovasculares”, informa o médico.

Segundo o especialista, o indivíduo que teve AVC tem maior risco de ter um novo AVC. No entanto, este risco é inerente à doença do indivíduo e não a qualquer procedimento do processo.

Para aqueles que desejam participar do estudo, basta ligar para o número: (85) 98848-5210 ou (85) 99920-1021. A pesquisa é uma parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e o Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, juntamente com hospitais de todo o país. O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) fica localizado na rua Pastor Samuel Munguba, 1.290 - Rodolfo Teófilo.

