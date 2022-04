Cuscuz, sushi, empada: conheça os sabores de ovos de Páscoa inusitados em Fortaleza

O coelhinho da Páscoa anda trazendo mais do que os tradicionais ovos de chocolate. Empreendedores e empresas têm buscado se reinventar nas datas festivas para atrair a atenção dos consumidores. Os tradicionais ovos com embalagens brilhantes já haviam dado espaço para os ovos de chocolate de colher. Agora, o mercado oferece variações que vão além do chocolate.

Cuscuz, sushi, coxinha, empada e sorvete são algumas das opções que têm ganhado o formato de ovo e conquistado o gosto do público na Páscoa. O POVO selecionou uma lista de ovos diferentes que são oferecidos em Fortaleza e Região Metropolitana.

Ovo de Cuscuz

A melhor comida nordestina em formato de ovo de Páscoa? Essa foi a ideia do Maré Café, que está vendendo ovos de cuscuz, o Ovo Maré. “Fizemos a primeira edição em 2021, quando estávamos em meio a pandemia e sem atendimento presencial. Pensamos em uma versão para o delivery, foi um sucesso”, lembra João Paulo, sócio proprietário do local.

Neste ano, estão sendo oferecidas duas opções, uma para delivery e outra para consumo no espaço físico, na Vila do Mar. A versão para delivery acompanha requeijão cremoso, carne de sol, frango desfiado e calabresa defumada, custando R$14,80. A opção para ser consumida no restaurante custa R$18,60, sendo acompanhada por requeijão cremoso, carne de sol, frango desfiado, queijo coalho e calabresa defumada.

Ovo de Sushi

Para os amantes de comida oriental, o Sushi House resolveu inovar neste feriado e produzir ovo de sushi. Em funcionamento desde 2018, restaurante japonês é o primeiro do Ceará a investir no produto. São oferecidas as opções de salmão frio, salmão com camarão, salmão com shimeji e camarão empanado, que custam R$65,99.

O Sushi House trabalha com retirada no Maracanaú, mas também entrega para Fortaleza e Região Metropolitana. Apesar da Páscoa ser neste domingo, 15, a loja irá vender os ovos de sushi até o final do mês de abril.

Ovo de coxinha

Nada mais brasileiro do que a coxinha. Na Páscoa, ela também não fica de fora. Desde 2018, a Coxinha da Juh Veras produz ovos de Páscoa salgados para o feriado cristão. Juliana Veras, responsável pela loja, conta que o produto surgiu com “intuito de fazer algo novo e diferenciado".

Além do sabor tradicional de frango, Juliana também produz ovo de coxinha de camarão. Os sabores de frango e camarão custam R$45 e R$60, respectivamente. A Coxinha da Juh Veras trabalha com encomendas e entrega para Fortaleza e Região Metropolitana.

Ovo de empada

A empada também foi adaptada ao formato favorito da Páscoa. Desde o ano passado, a Senhora Empada investe no ovo empada, oferecendo opções nos sabores de frango com requeijão e chocolate, que custam R$44,90 e R$39,90, respectivamente. Os pedidos são feitos por encomenda e podem ser enviados por delivery para Fortaleza ou retirados na loja física, na Varjota.

“Apesar do ovo de chocolate ser bem inovador, devido às suas características, o nosso campeão de vendas é o ovo empada de frango com requeijão”, destaca o empresário Leonardo Fernandes. Além da Páscoa, a marca também produz ovos especiais para outras datas especiais, como o Dia dos Namorados.

Ovo de gelato

Chocolate com sorvete já era uma boa combinação, em formato de ovo de Páscoa ganhou o coração do público. Para este feriado, a Jungle Açaí está produzindo o Ovo Gelato. A opção é vendida por R$29,90, sendo acompanhada por três opções de sorvetes e mixes. Para quem não gosta tanto de sorvete, pode optar por açaí. Os ovos são vendidos apenas na loja física, localizada no bairro Parangaba.

Bentô ovo

Você já deve ter visto algum bentô cake nas redes sociais, um mini bolinho coreano com 10cm de diâmetro e personalizado com frases engraçadas. Mas, imagina essa ideia em um ovo de Páscoa? Foi essa a aposta da Cake 2 Confeitaria, que está vendendo bentôs ovos neste feriado. “A gente adaptou para a Páscoa, focando na nossa originalidade”, aponta Yohana Freitas, sócia da marca.

A Cake 2 Confeitaria trabalha com ovos de colher desde 2016, buscando um preço justo para os clientes. Os bentôs ovos são vendidos por R$69,90 e podem ser personalizados com duas frases: “toma teu ovo” ou “te amo”.

Ovo de cookie

Desde 2018, a Cookie Mania adapta o formato de seus produtos para a Páscoa. “Todos os anos desenvolvemos produtos diferentes, firmando ainda mais nossa veia de inovação”, aponta Érico Zanon, sócio proprietário da marca. Neste ano, a Cookie Mania está oferecendo três opções de ovos: clássico, red velvet e cookies n' cream. Além disso, também são vendidas latinhas presenteáveis com cookies em formato de coelhinho. Os valores dos produtos variam entre R$39,90 e R$89,90.

Ovo de pudim

O Mercado do Café apostou na opção de pudim para inovar na Páscoa deste ano. O ovo pudim tem casca de chocolate ao leite, recheado com mousse de chocolate com whisky, farelo de bolo de baunilha e pudim no topo. O valor da sobremesa custa R$79,90. Além dessa opção, a confeitaria também oferece outros sabores diferentes, como mil folhas, bolo de cenoura e banoffee.

