Operação da Polícia Civil cumpre mandado contra suspeito de executar irmãs em julho de 2021

Com o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes em Caucaia, a Polícia Civil deflagrou a 3ª fase de da "Operação Atroz" nesta quinta-feira, 7. Foram executadas quatro prisões em flagrante, quatro prisões preventivas e apreendidos duas armas de fogo, dois simulacros, nove celulares e R$ 20 mil. Um dos presos está o homem apontado como mandante e um dos executores de um duplo homicídio contra duas irmãs, em julho de 2021, em Caucaia.

De acordo com as investigações, o alvo, identificado como Jurandir Oliveira Campos Filho, o "Didi", manteve relações com as duas irmãos e decidiu se vingar após as mulheres se relacionarem com homens que faziam parte de uma facção rival. No total, 80 policiais participaram da operação desta quinta.

A primeira fase da Operação, em setembro de de 2021, que resultou na prisão de 14 pessoas. Os alvos, na época, pertenciam a organizações criminosas atuantes em Fortaleza e em Pentecoste. Na segunda fase, em também no ano passado, dez pessoas foram capturadas em Caucaia.

De acordo com a Polícia, o dinheiro apreendido seria fruto do tráfico de drogas. Através de mandado judicial também foi feito bloqueio de contas dos criminosos capturados nesta quinta-feira, 7. A PC solicitou à Justiça que todos valores existentes nas contas desses indivíduos sejam retirados, uma vez que seriam provenientes do tráfico de Drogas. A Polícia afirma que essas contas seriam usadas para lavagem de dinheiro.

Com informações de Danrley Pascoal

