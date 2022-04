Cozinha comunitária do Grande Jangurussu é inaugurada com presença de Guilherme Boulos

O projeto Cozinha Comunitária, liderado por Ilário Marques, secretário de Direito Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, foi inaugurado neste sábado, 2, na comunidade Maria Tomásia, na região do Grande Jangurussu, em Fortaleza. O propósito do programa é distribuir 120 marmitas por dia a fim de alimentar famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional.



Segundo o secretário, a emergência de situação de fome entre as parcelas mais carentes da Capital se ampliou. “O que nos apresenta como mais viável [para solucionar a situação] é criar um programa de apoio às comunidades, às cozinhas solidárias que já existem para que possam expandir a oferta de refeições à população”, afirmou.

Conforme Guilherme Boulos (Psol), líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato à deputado federal, essa é a 28ª cozinha solidária do MTST no Brasil. O psolista, em conversa exclusiva com O POVO, afirmou que esteve em São Bernardo para reunião com Lula (PT) a fim de apresentar o projeto de cozinhas comunitárias, que pode virar programa nacional caso o petista vença as eleições presidenciais deste ano.

Fortaleza foi a primeira Capital a abraçar o projeto do MTST. A Cidade pode ser modelo nacional para o estabelecimento de uma política pública voltada à distribuição de quentinhas e alimentação de famílias nutricionalmente vulneráveis.

