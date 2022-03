Vereador se defende de acusações de estupro: "Não sou estuprador. Não foi nada forçado"

Durante entrevista a Jovem Pan, Gabriel disse ter provas de sua inocência e que vai expôr suas provas as autoridades

Gabriel Monteiro (PSD), vereador do Rio de Janeiro acusado de estupro e assédio, defendeu-se nesta segunda-feira, 28, das acusações. Ele disse ter "provas cabais" de não ter cometido nenhum crime.

Durante entrevista ao programa Morning Show, da Jovem Pan, Gabriel afirmou que filmou, com consentimento, o ato sexual com a mulher que o acusa de estupro. O vereador fala que irá revelar as provas às autoridades.

"Eu tenho um costume pessoal meu de gravar de forma consensual atos meus e coincidentemente eu tenho esse ato sexual gravado", disse. "Pelo amor de Deus, eu não sou um estuprador, eu tenho as provas cabais", garantiu. As denúncias foram veiculadas no programa Fantástico, da TV Globo,

O vereador iniciou a entrevista falando que as acusações contra ele dizem respeito a uma suposta armação feita pela "Máfia do Reboque". Ele também afirma ter provas disso, mas não as mostrou.

Há quase duas semanas, a prefeitura do Rio de Janeiro rescindiu o contrato com a empresa J. Salazar, encarregada de administrar os pátios e os reboques de veículos na cidade. A decisão foi tomada depois de suspeitas de tentativa de suborno, no qual estaria envolvido o dono da empresa, Jailson Salazar.

Durante a participação no programa, Gabriel falou que o dono da J. Salazar, e mais dois policiais militares Renan Bastos de Brito e Djalma dos Santos Araujo, se dirigiram até a residência dele para oferecer suborno em troca da paralisação de vistorias.

Nesta segunda, ele voltou a mencionar a tentativa de suborno. Nesta ocasião, ele falou em R$ 200 mil, como já havia falado anteriormente, mas também falou sobre tentativas de propinas de R$ 50 mil e de até R$ 675 mil. A última teria sido ofertada a um de seus funcionários.

Na Jovem Pan, o vereador contestou a reportagem do Fantástico e disse que um dos que supostamente estariam fazendo as tentativas de suborno contra ele estava na TV Globo no domingo. Ele insinuou que a emissora estaria ligada em algum esquema contra ele.



