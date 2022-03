Centro: 17 linhas de ônibus têm locais de parada alterados na Praça da Estação; veja quais

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reorganizou os pontos de parada de 17 linhas de ônibus que trafegam no entorno da Praça Castro Carreira (Praça da Estação) após a entrega do Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, nessa quarta-feira, 30. As linhas oriundas da rua Doutor João Moreira em direção ao Centro serão divididas em dois grupos de pontos de parada, sendo um ponto localizado na Emcetur e outro na praça.



A nova configuração dos pontos passou a funcionar a partir de 18 horas dessa quarta-feira, 30. No ponto de parada da Praça da Estação foram instalados novos abrigos, junto à calçada no contrafluxo da rua General Sampaio. O outro ponto que funcionava na Emcetur permanece ativo, bem como o que existe na Rua Castro e Silva, no sentido Centro-Aldeota.



Linhas pontos de parada da Praça Castro Carreira (Praça da Estação)

011 - Circular I

034 - Corujão/Av. Paranjana I

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

048 - Corujão/Parangaba/Papicu

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

086 - Bezerra de Menezes/Santos Dumont



Linhas Pontos de parada Emcetur



055 - Corujão/Grande Circular I

106 - Floresta/Centro

903 - Varjota

905 - Meireles/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro

Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

O Complexo é um empreendimento, de aproximadamente 67 mil metros quadrados, que passou por restauração estrutural e modernização do conjunto de prédios e galpões localizados em frente à praça Praça da Estação, que pertenciam à antiga Estação Ferroviária João Felipe.

O Complexo abrirá com uma programação formativa aos domingos e implantará, de forma gradual, novos equipamentos culturais: Estação das Artes, Mercado Gastronômico, Pinacoteca do Ceará, Centro de Design e Museu Ferroviário.

