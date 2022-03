Fortaleza: adolescente e dois homens trocam tiros com policiais militares

Adolescente foi atingido e se rendeu, enquanto os outros suspeitos conseguiram fugir; conflito aconteceu no bairro José de Alencar, por volta das 19h45min do sábado, 26

Um adolescente de 16 anos e outros dois homens, cujas idades não foram divulgadas, trocaram tiros com policiais militares na noite deste sábado, por volta de 19h45min, na comunidade Coqueirinho, localizada no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O adolescente foi apreendido após a ocorrência, com um revólver calibre .38.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe em patrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) se deparou com três homens com uma arma de fogo em punho. Os suspeitos tentaram fugir do local, disparando contra os agentes, que revidaram.

O tiro de um dos policiais atingiu o adolescente apreendido na nádega, que se rendeu após ser ferido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi feito procedimento contra o adolescente, por ato infracional análogo a tentativa de homicídio contra agentes da segurança pública.

