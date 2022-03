Homem é espancado com chutes e pauladas durante briga de torcidas em Fortaleza

Um homem foi espancado durante uma briga de torcidas na avenida Coronel Carvalho, no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. O caso foi registrado neste sábado, 26, antes da partida entre Fortaleza e Náutico, na Arena Castelão. Três suspeitos foram identificados e encaminhados a uma unidade da Polícia Civil.



Um vídeo feito pelos próprios envolvidos flagra o momento que uma multidão ataca o homem. A vítima leva chutes e é espancada com um pedaço de pau. Com o homem ensanguentado e no chão, os criminosos retiram o tênis dele e continuam com as agressões.

Sobre o assunto Buraco Azul volta a receber visitantes quatro dias após morte de turista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns indivíduos permanecem de capacetes escondendo os rostos. A sessão de violência é filmada e a vítima fica apenas de cueca na via. No vídeo é possível identificar os rostos de alguns dos indivíduos. Nos áudios, os criminosos fazem referência à avenida Coronel de Carvalho como sendo "deles".

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foram identificados três suspeitos da ação envolvendo briga de torcidas. "Os indivíduos estão sendo apresentados à Delegacia de Polícia Civil. As ações policiais seguem em diligências no intuito de capturar todos os envolvidos na ocorrência. Mais detalhes serão atualizados posteriormente", informou a corporação.

Tags