Hora do Planeta: monumentos públicos de Fortaleza ficarão no escuro neste sábado, 26

A iluminação de monumentos e fachadas de prédios públicos municipais será desligada por uma hora neste sábado, 26, entre 20h30min e 21h30min, em Fortaleza. A ação faz parte do movimento Hora do Planeta, em um ato simbólico para sensibilizar a população sobre a importância da redução no consumo de energia para a preservação da natureza.

A Prefeitura de Fortaleza convida ainda outras instituições e habitantes a ficarem por uma hora sem energia elétrica, apagando as luzes da residência e equipamentos eletrônicos não fundamentais por uma hora a partir das 20h30min. Em nota, Luciana Lobo, titular da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), disse que a ação contribui para conscientizar a população.

“Fortaleza participa da Hora do Planeta desde 2009, quando o projeto ainda estava no começo. Hoje, com políticas públicas ambientais fortalecidas e sendo ampliadas, é nosso papel seguir incentivando a população a contribuir para uma relação mais equilibrada com a natureza”, disse a gestora.

Em 2022, o tema da ação, organizada pela instituição World Wildlife Fund (WWF), é #ConstruaNossoFuturo. “A mobilização e economia de energia de milhões de pessoas aderindo a esse gesto simbólico ressaltam o poder que todos nós temos de mudar essa trajetória e renovar nossa relação com a natureza”, ressaltou a WWF em seu site oficial.



