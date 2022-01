Túnel Governador Beni Veras amanhece alagado nesta segunda-feira, 17

O túnel Governador Beni Veras, no cruzamento entre as avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no Papicu, ficou alagado na manhã desta segunda-feira, 17, após as chuvas de 40 mm registradas em Fortaleza.

O túnel, inaugurado em 2019, passa por obra de revitalização e estava interditado porque o equipamento teve o revestimento arrancado por criminosos em outubro do ano passado.

Condutores que passavam pelo local retiraram a placa de interdição e atravessaram pelo local.

Além do alagamento do túnel, outras duas ocorrências foram registradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Com as chuvas desta segunda, 17, as câmeras de videomonitoramento registraram alagamentos nos cruzamentos abaixo, mas o trânsito fluiu sem transtornos.

- Rua Castro e Silva X Rua Gal. Sampaio;

- Rua Júlio Azevedo X Rua Des. Lauro Nogueira.

Via Ciops, a AMC não foi demandada de nenhuma ocorrência até 11h15min.

Com informações da repórter Mônica Damasceno da rádio O POVO CBN

Última atualização às 12:34 do dia 17/01/2022

