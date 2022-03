Chuva com vento forte é registrada no fim desta manhã em bairros de Fortaleza; veja vídeos

Ventos fortes com chuva foram registrados no final da manhã desta quarta-feira, 23, em Fortaleza. Bairros como Centro, Guararapes, Henrique Jorge e Damas foram atingidos pelo temporal repentino.

Vídeos enviados ao O POVO registraram o momento em que a chuva começou.

De acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará atingiu o esperado para o mês de março, com destaque para a macrorregião do Cariri.

Com relação ao balanço diário das chuvas (das 7 horas da manhã de terça-feira até as 7 horas da manhã de quarta-feira) choveu em 135 municípios. O maior volume foi no município de Jati e em São Gonçalo do Amarante.

A previsão para esta quarta-feira, 23, ainda indica chuvas em todas as macrorregiões do Estado, com destaque para o centro-sul e para noroeste.

Para esta quinta, 24, e sexta, 25, a tendência é a que essas chuvas tenham uma diminuição, com exceção para a região centro-sul do Estado.

O principal motivo para a ocorrência das chuvas é a proximidade da zona de conveniência tropical.

