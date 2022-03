Funceme registra chuva em mais de 100 municípios cearenses

Choveu em 101 municípios do Ceará entre a manhã de terça-feira, 22, até as 8h10 desta quarta-feira, 23, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior chuva foi registrada em São Gonçalo do Amarante, com 70 milímetros. Em Jardim, as precipitações chegaram a 65 milímetros no mesmo intervalo de 24 horas. Em Fortaleza houve chuvas de 45 milímetros no período.



Veja os 10 municípios com maiores chuvas entre 21 e 23 de março:

1. Gonçalo do Amarante, 70 mm

2. Jardim, 65 mm

3. Barro, 62.4 mm

4. Crato, 60 mm

5. Aurora, 52.2 mm

6. Juazeiro do Norte, 50 mm

7. Itapiúna, 50 mm

8. Missão Velha, 49.2

9. Fortaleza, 45 mm

10. Itapiúna, 45 mm

Segundo a Funceme, as chuvas esperadas para estes dias têm relação com a formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e também provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de questões voltadas ao clima local, como temperatura, relevo e umidade.



