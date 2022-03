Em livro, idosa conta como casou com amor da adolescência após 40 anos

Em 2016, Maria das Graças, de 67 anos, e Murilo Bastos, de 66 anos, reencontraram-se nas redes sociais. O relato de ambos era o mesmo: tratava-se do grande amor da adolescência um do outro. A partir do contato virtual, eles, que ficaram afastados por quase 40 anos, marcaram um encontro e o improvável aconteceu. Deu em casamento. A história de amor durou três anos, até a morte de Murilo, em 2019, e rendeu o livro "É Possível, Sim!", escrito por Maria das Graças.

Graça, contabilista e professora aposentada, é quem explica como o reencontro aconteceu: “Passamos mais ou menos três meses nos comunicando pela internet apenas como amigos, mas eu não perdia a oportunidade de falar do meu amor por ele. O reencontro físico foi em março de 2016, porque vi uma foto dele numa igreja daqui de Fortaleza e pedi para vê-lo. Fomos a um show no teatro Carlos Câmara, viajamos juntos para Uruburetama, e ele voltou para o Rio (de Janeiro). Com menos de uma semana, ele me pediu em namoro. Três dias depois, ele me pediu em casamento. Casamos em junho de 2016, no Rio de Janeiro”.

Segundo Maria das Graças, a ideia de escrever um livro veio desde a adolescência, quando ela anotava os pormenores da história dos dois em seu diário. Depois de casada, ela continuou escrevendo, mais para si que para os outros. Foi quando uma amiga, que já tinha um livro publicado, indicou a pessoa certa para fazer a arte de preparação para o livro.

Em 24 de dezembro de 2021, nasceu “meu primeiro filho arte", conforme ela define. Um romance real, que conta a história desse grande amor da juventude e de maturidade. O livro começa com o primeiro encontro e do namoro, que, no começo, era um amor proibido por causa do preconceito racial e das diferenças sociais. Vem, então, o afastamento após Murilo se mudar para o Rio de Janeiro a trabalho.

Paralelamente, as vidas foram acontecendo. O primeiro casamento de Maria foi um fracasso, acompanhado de diversas traições. O que ficou de bom foram as filhas. Mesmo casada, admite, ela sempre pensava em Murilo.

Graça conta que “foi uma linda história, de um amor impossível que superou preconceitos, distância e doença". "Eu jamais pensei ter para mim uma pessoa tão amada, mas muito diferente de mim”

“Mas foi possível, sim! Distanciamos-nos e nos reencontramos quase 40 anos depois. Vivemos um relacionamento feliz, nos sentimos extremamente amados um pelo outro”, finaliza ela.

