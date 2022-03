Nova unidade da Casa do Cidadão será inaugurada nesta quinta-feira no Shopping Iguatemi

Nesta quinta-feira, às 10 horas, o Governo do Ceará inaugura uma nova unidade da Casa do Cidadão no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. Sob a gestão da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), o equipamento vai funcionar no piso superior - Etapa VI, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A unidade vai oferecer serviços da Perícia Forense de Ceará (Pefoce), com emissão de RG e antecedentes criminais; Receita Federal, com emissão do Cadastro de Pessoa Física (CPF); Cagece; Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, com orientações sobre o Bolsa Família, Cadastro Único e atualização do NIS; e Sine-IDT, com emissão de Carteira do Trabalho Digital, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e atendimento às empresas.

Sobre o assunto Contribuintes começam a receber declaração pré-preenchida do IR

PF amplia prazo para estrangeiros regularizarem situação migratória

Veja quando será liberado saque emergencial do FGTS e como consultar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a SPS, a expectativa é que a nova Casa realize até 7,5 mil atendimentos mensais, considerando todos os serviços conveniados. A unidade será a terceira instalada na Capital. Outras duas já estão em funcionamento, uma no Shopping Benfica e outra na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Tags