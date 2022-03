Fortaleza é a primeira cidade do Brasil a criar coordenadoria da primeira infância

Fortaleza acaba de se tornar a primeira cidade brasileira a criar uma coordenadoria para a primeira infância no âmbito do poder público municipal. O objetivo, segundo a Prefeitura, é intensificar, sistematizar, planejar e consolidar as políticas públicas voltadas ao público infantil de 0 a 6 anos. Além de ser pioneira no País, a iniciativa também pretende ser um estímulo para outras cidades Brasil afora.



A nova repartição tem como titular a jornalista Patrícia Alencar de Macêdo e inicia suas atividades com foco no fortalecimento de políticas públicas destinadas à infância, estimulando o desenvolvimento nos primeiros anos, com ações integradas de saúde, educação e assistência social.



Segundo Patrícia, Fortaleza foi a primeira cidade a fazer um plano municipal para a primeira infância e, agora, também se destaca ao criar a coordenadoria voltada para o tema: "A Cidade já vinha trazendo nas secretarias temáticas e vários projetos voltados à primeira infância. Já havia uma compreensão da importância desse tipo de enfoque", disse Patrícia. “Veio então o entendimento de que todos os projetos para a primeira infância deveriam ser acompanhados em uma só secretaria”, continuou.

A coordenadora explica que a proposta do novo órgão é não somente executar projetos e programas, mas, também, acompanhá-los e monitorá-los. Para isso, o trabalho está distribuído em três coordenadorias específicas: gestão e monitoramento de dados; educação e pesquisa; e articulação (para otimizar o trabalho entre as secretarias). “Essas três áreas estão trabalhando juntas em prol da primeira infância", ressaltou Patrícia.



Trabalho em rede

A Capital Cearense é um dos 24 municípios cearenses que integra a rede Urban95, iniciativa global que busca incluir bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços oferecidos nas cidades.



Com a criação da nova coordenadoria, Fortaleza deve estimular os demais municípios da rede a fortalecer programas e políticas voltadas para a primeira infância.



