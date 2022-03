Saúde: Sesc realiza a 3ª edição do Desafio 30 Dias na unidade Fortaleza

Com inscrições abertas desta segunda-feira, 14, o projeto inicia as atividades no dia 28 de março

Visando ajudar pessoas que buscam dar o primeiro passo para alcançar uma vida mais saudável, o Sesc Fortaleza realiza, de 28/03 a 14/05, a 3ª Edição do Desafio 30 Dias. A ação tem como objetivo cuidar da saúde e melhorar a qualidade das experiências do dia a dia, assim, através de estímulos diferenciados da prática permanente de atividade física, o projeto possibilita que os participantes iniciem uma nova jornada.

Dividido em quatro etapas, o Desafio 30 Dias desenvolve atividades de forma integrada entre profissionais de educação física, nutricionista e psicólogo que irão realizar um acompanhamento personalizado para cada participante em sua caminhada por um novo estilo de vida. Os profissionais auxiliarão nos planos e metas das pessoas, com a ideia de incentivar os objetivos, os quais muitas vezes são esquecidos pelos problemas do cotidiano, dando apoio e consultoria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Consultoria e acompanhamento diário

Michele Teixeira, supervisora de Desenvolvimento Físico Esportivo do Sesc Fortaleza, ressalta que os participantes passarão por avaliações antes e depois do desafio para verificar o condicionamento, assim como encontros grupais com especialistas e acesso ao grupo exclusivo do Telegram para acompanhamento das metas e treinos. Além disso, também conta com análise dos resultados.

“A ideia é mostrar os benefícios de ter uma rotina com hábitos mais saudáveis, que possibilita não só a diminuição de índice de gordura, mas também de estresse, melhora qualidade do sono, da alimentação, do relacionamento interpessoal, entre outros fatores. É um desafio em que todos já começam vencedores pela determinação e força de vontade”, explica Michele em nota.

Sobre o assunto Negociação trava, Rússia ataca Kiev e fala em ocupar cidades ucranianas

Mais de três milhões de pessoas fugiram da guerra na Ucrânia

Boris Johnson pede ao Ocidente fim da 'dependência' nos hidrocarbonetos russos

Seja na quadra, piscina, aparelhos ou no tatame, o programa inclui diversas modalidades, entre elas, Musculação, Treinamento funcional, Ginástica, Aerobike, Judô, Muay Thai, Yoga, Natação, Hidroginástica, Esportes de quadra, Karatê, Boxe e Cross Training. A cada semana, os participantes irão somar pontos de acordo com os desafios e poderão levar um convidado para cada dia de aula, que também somará pontos.

Com inscrições abertas de 14/03 a 01/04, o projeto conta com 3 turmas: manhã (06h às 06h50); tarde (12h às 12h50) e noite (19h às 19h50), assim como também acontecerão encontros aos sábados. A inscrição pode ser feita por meio do formulário do Google, disponível clicando aqui. A taxa de matrícula deve ser paga via Pix ou de forma presencial no Sesc Fortaleza, localizado na Rua Clarindo de Queiroz, 1740.

Os valores variam conforme a modalidade do Cartão Sesc. Confira abaixo:

- Comerciário/ Dependente do Comerciário: R$ 122,00

- Empresário: R$ 130,00

- Conveniados: R$ 140,00

- Público em Geral/ Usuário: R$ 148,00

Serviço

Desafio 30 Dias Sesc

Período do Desafio: de 28 de março a 14 de maio

Data de inscrições: de 14 de março a 01 de abril

Inscrições: Formulário do Google ou no Sesc Fortaleza (Rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1740, Centro)

Mais informações: (85) 3452-9026



Tags